Мэр Владивостока просит сократить рабочий день из-за ожидаемого сильного дождя

Мэр Владивостока просит сократить рабочий день из-за ожидаемого сильного дождя

28 августа 2019, 12:53
Общество
Синоптики дают неутешительный прогноз на новые дожди

Синоптики дают неутешительный прогноз на новые дожди

Руководителям городских предприятий сегодня рекомендовано сократить рабочий день, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 августа, рабочий день. Это связано с обильными осадками, уже выпавшими в городе, и прогнозом на новые дожди, который дают синоптики.

Сейчас все силы рабочих бригад администрации города задействованы на дорогах Владивостока. Первоочередная задача - оперативно устранять возникающие неполадки. Вся информация поступает в Единую дежурную диспетчерскую службу города. Позвонить диспетчеру можно по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся сегодня после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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