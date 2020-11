Мэр Владивостока просит сократить рабочий день из-за ожидаемого сильного дождя

Синоптики дают неутешительный прогноз на новые дожди

Синоптики дают неутешительный прогноз на новые дожди Руководителям городских предприятий сегодня рекомендовано сократить рабочий день, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока. Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 августа, рабочий день. Это связано с обильными осадками, уже выпавшими в городе, и прогнозом на новые дожди, который дают синоптики. Сейчас все силы рабочих бригад администрации города задействованы на дорогах Владивостока. Первоочередная задача - оперативно устранять возникающие неполадки. Вся информация поступает в Единую дежурную диспетчерскую службу города. Позвонить диспетчеру можно по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304. По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся сегодня после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

