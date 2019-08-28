На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна

Другая участница программы Евгения Тугарина рассказала «Известиям», что, получив участок, столкнулась с препятствием со стороны соседей. Она выбрала землю в одном из сел Амурской области. В планах было построить дом и разводить хозяйство. Оформление гектара прошло без проблем, местная администрация оказала помощь по всем вопросам. На выбранном участке, находящемся на жилой улице, есть все коммуникации, подчеркнула Евгения Тугарина. Однако соседи воспротивились планам новых хозяев и утверждают, что у них забрали рощу с грибами и фруктами. Хотя по факту на участке был заросший пустырь. Участница программы пожаловалась, что трения с соседями мешают освоению земли.