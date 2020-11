На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна

Но всё без толку - отток населения из ДФО только нарастает

Но всё без толку - отток населения из ДФО только нарастает За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов, рассказали «Известиям» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты. 70 тыс. футбольных полей С июня 2016 года, когда вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) получили 77,5 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га, что сопоставимо с 70 тыс. футбольных полей, государством Андорра или тремя Лихтенштейнами, рассказали «Известиям» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Гектар надежды нашей Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли. Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Среди других субъектов заявления на оформление земель поступали в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Иркутской областей, а также из Краснодарского края. — В помощь получателям дальневосточных гектаров около 35 мер поддержки, среди которых субсидии, гранты, льготное кредитование. За весь период более 2 тыс. участников программы воспользовались господдержкой на сумму свыше 700 млн рублей, — пояснил «Известиям» гендиректор агентства Сергей Ховрат. СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Программа «Дальневосточный гектар» стартовала три года назад и реализуется в 11 субъектах ДФО. Любой гражданин России может бесплатно взять для себя гектар земли сначала сроком на пять лет. По истечении этого периода необходимо сдать декларацию об освоении участка. Затем местные власти принимают решение о передаче гектара в собственность или в долгосрочную аренду. Программа действует до 2035 года и призвана остановить отток населения с Дальнего Востока, а также привлечь новых жителей из других субъектов. Сложности с соседями В социальных сетях и на форумах в интернете действует множество групп, созданных участниками программы. В основном они довольны скоростью оформления земель, однако процесс освоения дальневосточных гектаров не у всех проходит гладко. Жительница Санкт-Петербурга Яна Алексеева рассказала «Известиям», что получила землю размером меньше 1 га — 70 соток (0,7 га) между Владивостоком и Находкой. У нее были планы привезти из США альпака и заняться развитием экотуризма в регионе. Однако участнице программы не хватило денег для реализации задуманного. Обращение за финансовой помощью к властям не дало эффекта, так как начинающим фермерам выделяют лишь 1,5 млн рублей, которых недостаточно. Яна Алексеева отметила, что пока работа приостановлена. Возможно, она построит на предоставленной земле дом, а позже продаст его. Другая участница программы Евгения Тугарина рассказала «Известиям», что, получив участок, столкнулась с препятствием со стороны соседей. Она выбрала землю в одном из сел Амурской области. В планах было построить дом и разводить хозяйство. Оформление гектара прошло без проблем, местная администрация оказала помощь по всем вопросам. На выбранном участке, находящемся на жилой улице, есть все коммуникации, подчеркнула Евгения Тугарина. Однако соседи воспротивились планам новых хозяев и утверждают, что у них забрали рощу с грибами и фруктами. Хотя по факту на участке был заросший пустырь. Участница программы пожаловалась, что трения с соседями мешают освоению земли. Москвич Александр Чехановски рассказал «Известиям», что проект заинтересовал его возможностью реализовать мечту — построить дом и заняться сельским хозяйством. Ранее Александр подал заявку на гектар на Сахалине, но, получив договор, передумал и аннулировал свое прошение. Сейчас Александр ищет участок в других регионах Дальнего Востока. По его словам, сайт программы удобный и информативный, процесс оформления документов прошел без проблем. Но при обращении в службу поддержки операторы горячей линии не всегда отвечали на вопросы или же давали противоречивую информацию. Теперь Александр ищет участок внутри поселков или близко к ним — важно, чтобы была инфраструктура. По его словам, местные власти могут помочь с коммуникациями, если будет коллективная заявка и возникнет новое поселение. Но для этого нужно собрать людей, посетовал участник программы. Миграционный минус Несмотря на то что программа действует более трех лет, проблема оттока населения из дальневосточных регионов остается актуальной. По данным Росстата, с 2016 года сокращение численности жителей ДФО увеличивается. В 2016-м из дальневосточных субъектов уехали 12,3 тыс. человек (-0,2%), в 2017-м — 17,4 тыс. (-0,3%), а в 2018-м — 34 тыс. (-0,4%). Основная причина миграционного оттока населения — слабые пока экономические и социальные возможности, считает профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Освоение гектаров затратно, нужны объемные инвестиции. Отток населения происходит из-за неразвитости экономики и невысокого качества жизни, уверен замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Для удержания жителей нужны активная экономическая динамика на Дальнем Востоке, опережающий рост уровня и качества жизни, развитие экономических связей между регионами округа. Для реанимации ДФО следует создать крупные проекты с экспортным потенциалом, модернизировать промышленную базу округа, добавил эксперт. Распределение гектаров — отдельная проблема, считает главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. По ее словам, были случаи, когда потенциально прибыльные земли получали «правильные» люди, а непривлекательные участки, где еще и нет инфраструктуры, достались простым гражданам. На это жаловались президенту Владимиру Путину во время «прямой линии» с гражданами в 2018 году. Жительница Дальнего Востока рассказала главе государства, что все хорошие участки первыми разобрали местные чиновники. Выдача гектаров не панацея для Дальнего Востока, считает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, для развития округа необходимо привлекать частные инвестиции, бизнес, создавать новые рабочие места, поднимать уровень занятости населения. Также потребуется увеличение социальных преференций, облегченных условий по ипотеке. Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей, сообщал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. В центрах экономического роста округа локализованы инвестиционные проекты, созданы территории опережающего развития, на них распространен режим Свободного порта Владивосток. Увы, все это за редким исключением не работает. Дальневосточники продолжают стремительно беднеть, а любые мало-мальские перспективы перед ними открываются, только по ту сторону Уральских гор… Газета "Золотой Рог", Владивосток.

