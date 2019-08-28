Платежные карты Дальневосточного банка – с защитой по международным стандартам

Этот ведущий стандарт в области обеспечения защиты информации разработан крупнейшими международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover с целью повышения степени надежности операций, совершаемых с помощью пластиковых карт. Соответствие Дальневосточного банка стандарту PCI DSS демонстрирует высокий уровень защищенности данных держателей карт при их обработке, передаче и хранении в банковских системах. «Сертификация PCI DSS подразумевает соответствие стандарту, который содержит исчерпывающие требования к обеспечению безопасности информации о владельцах платёжных карт, с которой работают и банки, и торгово-сервисные предприятия, и другие поставщики услуг. По сути, этот стандарт предусматривает реализацию комплекса мер по защите персональных и финансовых данных на каждом этапе работы с банковскими картами и предотвращает несанкционированный доступ к ним третьих лиц»,- отметил начальник управления пластиковых карт ПАО «Дальневосточный банк» Евгений Погребнюк.