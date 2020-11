Платежные карты Дальневосточного банка – с защитой по международным стандартам

Дальневосточный банк подтвердил соответствие требованиям стандарта безопасности PCI DSS 3.2.1. (Payment Card Industry Data Security Standard)

Дальневосточный банк подтвердил соответствие требованиям стандарта безопасности PCI DSS 3.2.1. (Payment Card Industry Data Security Standard) Этот ведущий стандарт в области обеспечения защиты информации разработан крупнейшими международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover с целью повышения степени надежности операций, совершаемых с помощью пластиковых карт. Соответствие Дальневосточного банка стандарту PCI DSS демонстрирует высокий уровень защищенности данных держателей карт при их обработке, передаче и хранении в банковских системах. «Сертификация PCI DSS подразумевает соответствие стандарту, который содержит исчерпывающие требования к обеспечению безопасности информации о владельцах платёжных карт, с которой работают и банки, и торгово-сервисные предприятия, и другие поставщики услуг. По сути, этот стандарт предусматривает реализацию комплекса мер по защите персональных и финансовых данных на каждом этапе работы с банковскими картами и предотвращает несанкционированный доступ к ним третьих лиц»,- отметил начальник управления пластиковых карт ПАО «Дальневосточный банк» Евгений Погребнюк. На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter