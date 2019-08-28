Во Владивостоке состоится розыгрыш якутских бриллиантов

Павильон Якутии будет выполнен в форме овала. На его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики. Внутри павильона будут представлены инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона. Для каждого из них разработан индивидуальный интерактивный стенд. Среди проектов – строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО «Жатайская судоверфь») и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.