Во Владивостоке состоится розыгрыш якутских бриллиантов

Во Владивостоке состоится розыгрыш якутских бриллиантов

28 августа 2019, 18:20
Общество
Лучшее, что "Сделано в Якутии", покажут посетителям "Улицы Дальнего Востока"

Лучшее, что "Сделано в Якутии", покажут посетителям "Улицы Дальнего Востока"

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить с 3 по 8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон «Сделано в Якутии». Организатор выставки – Фонд Росконгресс.

Павильон Якутии будет выполнен в форме овала. На его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики. Внутри павильона будут представлены инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона. Для каждого из них разработан индивидуальный интерактивный стенд. Среди проектов – строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО «Жатайская судоверфь») и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.

Другим акцентом экспозиции станет продвижение эксклюзивных туристских брендов. В VR-зоне павильона гости смогут совершить виртуальное путешествие по самому большому региону страны, посмотреть виды на реку Лена и посетить фестиваль «Зима начинается с Якутии».

Кроме того, посетителям предложат познакомиться с лучшими образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, являющимися эксклюзивным брендом Якутии. Также гостей ждет сюрприз – розыгрыш настоящих якутских бриллиантов, в котором сможет принять участие абсолютно каждый посетитель павильона.

Создатели экспозиции уверены, что павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока – 2019» позволит привлечь в регион новых инвесторов и увеличить поток туристов.

С 3 по 6 сентября увидеть экспозицию Якутии смогут гости и участники ВЭФ, 7 сентября на выставке запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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