Власти признали, что у россиян нет шансов накопить себе денег к пенсии

6 сентября Министерство финансов объявило об окончании разработки законопроекта о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), который был направлен на согласование. Он предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Государство со своей стороны обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы. Планируется, что запуск этой системы произойдет в январе 2021 года. В Минфине отметили, что две главные задачи этого проекта — повышение размера пенсий и предоставление стране источников длинных денег.