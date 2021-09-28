Быстрее, эффективнее, точнее! ННК внедряет инновационные решения производственных задач

Быстрее, эффективнее, точнее! ННК внедряет инновационные решения производственных задач
Быстрее, эффективнее, точнее! ННК внедряет инновационные решения производственных задач
Сегодня, 14:44ОбществоФото: группа ННК
ННК повышает результативность и надежность производственных процессов: в службе метрологии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» для градуировки топливных резервуаров нефтебаз и АЗС используют лазерный 3D сканер, обладающий высокой точностью измерений.

Преимущество 3D сканирования перед другими методами измерений заключается в том, что оно позволяет учитывать неровности стенок и днища резервуаров с точностью до 1 мм. Лазерное сканирование производится бесконтактным (дистанционным) способом в любых погодных условиях – скорость и точность измерений обеспечиваются в диапазоне температур от -20 до +50°С, в ночное время, в дождь и снегопад.

Фото:группа ННК

По результатам сканирования формируется высокоточная трехмерная модель резервуара, на основании которой метрологи составляют градуировочные таблицы с расчетами зависимости вместительности нефтехранилища от уровня его наполнения нефтепродуктом. Специализированное ПО позволяет градуировать резервуары любого размера и любой формы. Все расчёты производятся автоматически, человеческий фактор полностью исключен.

Раньше на поверку резервуара обычным методом требовалось около 2 дней. Теперь сканирование занимает от 15 до 30 минут, что позволяет сократить простои АЗС и ускорить все технологические процессы в нефтебазовом хозяйстве и логистике, в итоге удовлетворяя потребительский спрос наиболее быстрым и наименее затратным путем.

Фото:группа ННК

Известно, что любые отклонения от допустимых параметров могут повлиять на качество топлива, вместимость резервуаров и точность учета нефтепродуктов. Своевременное обслуживание и поверка топливных емкостей исключают попадание донных отложений в топливо, позволяют вовремя заметить геометрическую деформацию, предупредить коррозию и другие изменения в процессе эксплуатации.

Одно из ведущих сбытовых обществ ННК в Дальневосточном регионе – АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» в текущем году получило право проведения поверочных измерений, участвующих в производственных процессах, от Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация).

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Группа ННКтехнологииДальний Восток
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