Быстрее, эффективнее, точнее! ННК внедряет инновационные решения производственных задач

Преимущество 3D сканирования перед другими методами измерений заключается в том, что оно позволяет учитывать неровности стенок и днища резервуаров с точностью до 1 мм. Лазерное сканирование производится бесконтактным (дистанционным) способом в любых погодных условиях – скорость и точность измерений обеспечиваются в диапазоне температур от -20 до +50°С, в ночное время, в дождь и снегопад.