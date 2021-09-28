Найден подрядчик на благоустройство территории будущего детского сада в Снеговой Пади

В мэрии Владивостока определили кто займется благоустройством территории строящегося в районе улицы Анны Щетининой детского сада. Согласно документации, работы будут завершены до 10 декабря 2021 года.

Завершились торги по выбору подрядчика на благоустройство территории вокруг нового детского сада в Снеговой Пади. «Альянс HELP» сообщает, что сумма контракта с ООО «Строительное управление 117» составила 83,3 миллиона рублей. Заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». На площади в 11,5 тысяч квадратных метров в «список дел» включены: подпорные стены ПС-1,2,3, лестницы, ограждения, ворота, калитки, малые архитектурные формы, проезды и площадки, вертикальная планировка, наружное освещение, озеленение.

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