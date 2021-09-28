Во Владивостоке будут создавать комфортную среду для инвалидов

Во Владивостоке состоялось совещание о создании доступной среды для инвалидов под руководством мэра города Константина Шестакова. К обсуждению присоединились также представители общественных организаций инвалидов, специалисты мэрии.

Создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями в столице Приморья проходит в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Специалисты делают социальные объекты и жилые дома более удобными для инвалидов. Например, к библиотеке № 6 пристраивают пандус и обустраивают входную зону, работы закончат уже в этом году. Складной пандус приобрели для библиотеки № 17 на ул. Иртышской. Здесь же выполнили ряд мероприятий, чтобы пользоваться библиотекой было удобнее людям с нарушениями зрения. А в библиотеке имени Чехова на пр. 100-летия Владивостока создали целый комплекс мер, которые должны помочь людям с дополнительными потребностями. Там даже установлены таблички со шрифтом Брайля. Компьютеры оснащены увеличителем текста, клавиатурой для слабовидящих. Также в библиотеке есть киоск для выдачи книг с микролифтом. В 2022 году библиотеки и другие учреждения продолжат создавать комфортные условия для инвалидов. На совещании также обсудили работу с детьми с ограниченными возможностями и адаптацию окружающей среды к их потребностям. Особенное внимание в этом вопросе уделяют школам и детским садам. В образовательных учреждениях устанавливают пандусы, кнопки вызова помощников. Кроме того, во Владивостоке продолжают работать специализированные учреждения для ребят с особенными потребностями. Во время совещания Константин Шестаков отметил, что дети с инвалидностью часто обучаются на дому. Мэр поручил специалистам изучить, у всех ли ребят есть компьютер для дополнительных уроков в дистанционном формате — нужно решить, сколько комплектов компьютерной техники нужно выделить, чтобы все могли полноценно учиться. В самом городе для инвалидов тоже делается многое — установлена тактильная плитка, занижены переходы. Кроме того, часть светофоров оборудована речевыми информаторами. В автобусах также есть электронные панели с бегущей строкой, чтобы слабослышащие знали, где они находятся. Для инвалидов на колясках также есть выдвижные пандусы. Но властям предстоит еще многое сделать, так что реализация программы «Доступная среда» будет продолжаться. Шестаков поручил провести анализ городских территорий, общественных пространств, привлечь к этой работе представителей организаций инвалидов. Вместе они определят, какие меры нужно принять для удобства и повышения их доступности. «Мы готовы продолжать сотрудничество с общественными организациями — и на этапе проектирования объектов, и на этапе приемки. Нам важно, чтобы Владивосток становился доступнее для каждого горожанина», — отметил Константин Шестаков.

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