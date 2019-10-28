Комсомольская ТЭЦ-2 направит 16 млн рублей на модернизацию газового оборудования

Кампания по модернизации газового хозяйства стартовала еще в 2017 году, когда на ТЭЦ-2 произвели замену либо ремонт газовой инфраструктуры первых пяти котлоагрегатов. С завершением второй очереди все семь котлов станции будут соответствовать последним требованиям Ростехнадзора.