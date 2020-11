Прощание с Юрием Серебряковым состоится 29 октября во Владивостоке

25 октября 2019 года на 75-м году ушел из жизни после продолжительной болезни основатель группы компаний "Славда", Почетный житель Приморского края Юрий Михайлович Серебряков

25 октября 2019 года на 75-м году ушел из жизни после продолжительной болезни основатель группы компаний «Славда», Почетный житель Приморского края Юрий Михайлович Серебряков (24 сентября 1945 г. – 25 октября 2019 г.) Юрий Михайлович родился 24 сентября 1945 года в Приморском крае. Работал токарем, слесарем на заводе «Металлист». На судах «Востокрыбхолодфлота» и ВБТРФ прошел путь от моториста до помощника капитана по производству. В 1985-1989 годах возглавлял отдел новых технологий в ГПО «Дальрыба». Во времена становления частного предпринимательства в Приморском крае Юрий Серебряков выбрал направление – производство. В 1989 г. Юрий Михайлович основал компанию «Славда», и до настоящего времени руководил холдингом в должности Председателя Совета директоров «Управляющая компания «Славда». Юрий Михайлович Серебряков вел активную благотворительную деятельность, оказывая помощь Преображенскому детскому дому-школе, Владивостокскому, Рощинскому, Лесозаводскому детским домам. Особое внимание уделял поддержке массового спорта в регионе. Юрий Серебряков – почетный работник рыбного хозяйства Российской Федерации. Депутат Законодательного Собрания Приморского края второго и третьего созывов. В третьем созыве возглавлял комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. За добросовестный труд, высокие профессиональные достижения Юрий Серебряков был награжден государственными и ведомственными наградами, имеет поощрения органов государственной власти Приморского края, награжден орденом Почета (1999), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), памятный знак «70 лет Приморскому краю» (2008), знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени» (2009); благодарственным письмом главы Владивостока (2010), почетным знаком «Почетный житель Приморского края» (2015), памятным знаком «80 лет со дня образования Приморского края» (2019). Прощание с Юрием Михайловичем Серебряковым состоится 29 октября в 12:00, Марфо-Мариинский женский монастырь, ул. Четырнадцатая,32 (ст. Седанка). Газета "Золотой Рог", Владивосток.

