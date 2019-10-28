В России начали массово увольнять предпенсионеров

Между тем, Федерация профсоюзов Приморского края отмечает, что в крае все чаще отмечаются случаи не просто увольнений, а именно массовых увольнений или такие планы озвучиваются. К примеру, о намерении уволить несколько сот человек заявила администрация завода "Прогресс" в Арсеньеве. Фактически прекратил работу авиаремонтный завод в с. Воздвиженка. Непонятная ситуация с занятостью складывается в Большом Камне. И в подавляющем большинстве случаев впод сокращения попадают работники старших возрастов. Бизнес тут трудно упрекнуть в чем-то - компании сокращают менее ценных и, увы, бесперспективных работников, которые уже давно свое отработали. Но теперь, из-за повышения пенсионного возраста, люди вынуждены работать еще долгое время, либо оказываться на скамье безработних за несколько лет до пенсии. Однако то, что прокуратура не возбуждает дела по таких фактам, скорее, говорит о том, что там реально понимают откровенную глупость, замешанную на дешевом популизме, которая стоит за статьей УК "о предпенсионерах". Впрочем, от правительства Медведева ничего другого все уже давно не ждут.