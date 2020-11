В России начали массово увольнять предпенсионеров

Обещание властей защитить пожилых работников оказалось обманом, Приморье - не исключение

Обещание властей защитить пожилых работников оказалось обманом В 2018-м и первой половине 2019 года в России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение предпенсионеров, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре. Однако это не значит, что работодатели не пытаются избавиться от таких сотрудников. Отчасти проблему решает трудовая инспекция, которой удается в случае нарушения прав предпенсионера восстановить его на рабочем месте без подключения правоохранителей. Но многие вынуждены смириться с ситуацией, поскольку доказать мотив дискриминации по возрасту довольно сложно, говорят эксперты. Статья есть, дел нет Статья 144.1 за увольнение предпенсионеров появилась в Уголовном кодексе (УК) чуть больше года назад — 3 октября 2018-го. Она подразумевает наказание и за необоснованный отказ в приеме на работу специалистов, которым осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию. В обоих случаях предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей (или в размере зарплаты осужденного за полтора года) либо до 360 часов обязательных работ. — В 2018 году уголовные дела по данной статье не возбуждались, — заявили «Известиям» в Генпрокуратуре. — В рамках исполнения приказа генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за соблюдение трудовых прав граждан» установлено, что в первом полугодии 2019-го следственными органами уголовные дела по статье 144.1 УК РФ не возбуждались. Возбуждать такие дела могут сотрудники Следственного комитета, следует из Уголовно-процессуального кодекса. «Известия» направили запрос в Следственный комитет. Отсутсвие дел связано с тем, что здравомыслящие работодатели понимают: именно квалификация работника, а не его возраст имеет наибольше значение для успешной деятельности организации, заявили «Известиям» в Минтруде. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда, добавили там. Ответственность по ст. 144.1 УК «наступает только в случаях, когда работодатель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с достижением лицом предпенсионного возраста», указывал пленум Верховного суда в своем постановлении от 25 декабря 2018 года. В том же документе оговаривалось, что даже если трудовой договор расторгнут по инициативе сотрудника, но есть доказательства, что работодатель вынудил его написать заявление в связи с его возрастом, состав преступления есть. Как раз дискриминационный мотив на практике доказать практически невозможно, сказал «Известиям» зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. — Формально людей увольняют не из-за возраста, а по другим причинам. Поэтому на практике статья не работает. Работникам, как правило, даже нет смысла инициировать разбирательство: они понимают, что никаких доказательств мотивов работодателя на руках нет. Поэтому и ситуации такие не на слуху, — сказал эксперт. Зачастую работодатель требует, чтобы сотрудник ушел по собственному желанию, в противном случае ему грозят увольнением по «нехорошей статье» или проблемами с новым трудоустройством, добавил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Многие не жалуются в госорганы, потому что даже при восстановлении в должности заплативший штраф работодатель наверняка отыграется на подчиненном, создавая невыносимые условия. На уровне инспекции Отчасти проблема всё же решается без участия следователей: за права предпенсионеров борется и трудовая инспекция. На конец сентября этого года в Роструд и его территориальные органы поступило порядка 1,8 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 440 связаны с вопросами увольнения, рассказали в службе. На 1 июня в результате исполнения предписаний инспекторов труда были восстановлены трудовые права почти 1 тыс. обратившихся, сообщали «Известиям» в пресс-службе ведомства ранее. Тем не менее число неработающих предпенсионеров растет. По данным Минтруда, по итогам второго квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан этого возраста — на 8,5% больше, чем в первом квартале. Если же сопоставлять данные Пенсионного фонда России и Росстата, получается, что официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Из 6 млн неработающих часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности. Однако опрошенные «Известиями» специалисты всё же оценивали уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий. Как постоять за себя Нормы, защищающие предпенсионеров, в сложившейся в России системе разрешения трудовых споров практически не работают, что и доказывает статистика Генпрокуратуры, отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, для изменения ситуации необходимо заимствовать зарубежную практику. Бремя доказательств правоты или неправоты в трудовых спорах должно лежать на работодателе, считает он. Сегодня же доказывать незаконность увольнения вынужден работник, у которого гораздо меньше ресурсов. По инициативе компании избавиться от сотрудника можно в том числе при сокращении штата или увольнении за несоблюдение обязанностей, напомнила партнер Pen & Paper Мария Николаева. В первом случае доказать вину работодателя можно лишь в случае, если функционал уволенного работника в компании сохранился, но сама должность называется иначе, сказала она, отметив, что процесс разбирательства не будет легким. Когда работодатель пытается зафиксировать нерадивость сотрудника, нужно письменно аргументированно опровергать все необоснованные обвинения, посоветовала юрист. Если этого не делать, а компания зафиксирует все якобы допущенные работником нарушения, доказать незаконность ее действий будет достаточно сложно, сказала Мария Николаева. Отметим, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, предпенсионеры имеют право бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии, обратившись в службу занятости. Согласно данным Минтруда, по состоянию на конец сентября 2019 года были заключены договоры на обучение 76,5 тыс. человек. Прошли или продолжают обучение 58,7 тыс. предпенсионеров. Нацпроект «Демография» предполагает, что на учебу будут отравляться 50 тыс. человек ежегодно. Между тем, Федерация профсоюзов Приморского края отмечает, что в крае все чаще отмечаются случаи не просто увольнений, а именно массовых увольнений или такие планы озвучиваются. К примеру, о намерении уволить несколько сот человек заявила администрация завода "Прогресс" в Арсеньеве. Фактически прекратил работу авиаремонтный завод в с. Воздвиженка. Непонятная ситуация с занятостью складывается в Большом Камне. И в подавляющем большинстве случаев впод сокращения попадают работники старших возрастов. Бизнес тут трудно упрекнуть в чем-то - компании сокращают менее ценных и, увы, бесперспективных работников, которые уже давно свое отработали. Но теперь, из-за повышения пенсионного возраста, люди вынуждены работать еще долгое время, либо оказываться на скамье безработних за несколько лет до пенсии. Однако то, что прокуратура не возбуждает дела по таких фактам, скорее, говорит о том, что там реально понимают откровенную глупость, замешанную на дешевом популизме, которая стоит за статьей УК "о предпенсионерах". Впрочем, от правительства Медведева ничего другого все уже давно не ждут. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

