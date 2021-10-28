Праздник для школьников и жителей: «Терминал Астафьева» отремонтировал стадион школы «Полюс»

«Вот уже почти десять лет „Терминал Астафьева“ ведет шефство над школой „Полюс“, постепенно делая лучше условия для занятий ее учеников. И сейчас мы рады, что дети смогут проводить уроки физкультуры на безопасном покрытии. А те, кто любит футбол — тренироваться на хорошем газоне и повышать свое мастерство. Тем более, когда перед глазами у ребят есть пример взрослых футболистов „Океана“, которые в этом году выиграли Кубок Приморского края», — поздравил школьников и жителей микрорайона Мыс Астафьева Александр Ганин.