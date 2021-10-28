В Приморье обладатели «Пушкинской карты» выбирают фестивали и классику

Первого сентября в Приморье, как и по всей стране, стартовал масштабный проект — «Пушкинская карта», один из составляющих реализации национального проекта «Культура». Ее обладателями смогут стать жители края в возрасте от 14 до 22 лет — учащиеся старших классов, вузов и колледжей.

Молодые люди смогут посещать бесплатно самые разные культурные мероприятия: выставки, концерты, спектакли, экскурсии — виртуальным либо реальным. Причем не только на территории, где проживают, но и в любом регионе Российской Федерации. — Для учреждений культуры это некий момент конкуренции: по итогу года мы посмотрим, какие мероприятия у приморской молодежи были наиболее востребованы, какие учреждения культуры самые посещаемые, — сообщила на сегодняшней пресс-конференции зампредседателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова. Фото: фото Золотой Рог Она пояснила, на сегодня в Приморье в программе «Пушкинская карта» участвуют семь краевых и муниципальных учреждений культуры: Приморский краевой театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморская краевая филармония, Приморская картинная галерея, Приморский культурно-исторический центр «Россия — моя история», музейно-выставочные центры в Находке и Дальнегорске. В будущем к программе присоединятся еще ряд краевых учреждений культуры. Например, приморский академический театр Горького, который заявился на программу, но до «финального аккорда» не дошел по техническим причинам. К программе подключены и федеральные учреждения, например, Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и все его филиалы, Приморская сцена Мариинского театра. Проект «Пушкинская карта» с большим будущим. Он позволяет интегрировать подрастающее поколение в культурное пространство, — отметила и. о. директора Приморского краевой филармонии Виктория Кочеткова. Фото: фото Золотой Рог — На сегодня в филармонии продано свыше 200 билетов. Это немало, учитывая, что в программе участвуем около месяца, — отметила Виктория Кочеткова. — В нашей «Пушкинской афише» свыше 80 мероприятий. Наиболее активно покупаются билеты на концертные программы в рамках фестивалей, которые проводятся в краевой филармонии — фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, джазовый… Мы получаем только положительные отклики посетителей, причём не только от подростков, но и от их родителей. Театр молодежи участвует в программе с первых дней проекта, реализация билетов идёт успешно: за это время продано 936 билетов, говорит директор учреждения Игорь Селезнёв. Фото: фото Золотой Рог — Для нас, как для удаленного региона, это весьма неплохая цифра. С каждым спектаклем мы видим все больше новых зрителей, молодёжи. В рамках программы «Пушкинская карта» покупают билеты не только одиночные зрители, но и образовательные организации. Причем, из районов приезжают больше, чем из Владивостока, — отметил Игорь Селезнёв. — Экспертным советом одобрено 24 спектакля из нашего репертуара, наибольшим спросом у молодежи пользуется, как не удивительно, не современная драматургия, а классика. Художественный руководитель краевой филармонии Татьяна Сергеева отметила, что проект «Пушкинская карта» позволяет привлекать совершенно нового зрителя, которые ранее и не знали, что такое филармония. В первую очередь, это ученики общеобразовательных школ. Интересно, что немало обладателей «Пушкинских карт» посетили фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на то, что фестиваль больше классический, академический. Фото: фото Золотой Рог — И это подстегнуло нас к созданию программ именно для учащихся. Например, в ноябре пройдет программа «Пушкин навсегда», музыкальная новелла о Сергее Есенине, немало будет и патриотических программ, — сообщила Татьяна Сергеева. Елена Бронникова отметила, что на конец сентября было выдано около 20 тысяч «Пушкинских карт». Это примерно 13% приморской молодежи от 14 до 22 лет. Напомним, в крае реализуется государственная программа Приморья «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы культуры.

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