Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста

«Больше половины дальневосточных аистов, прилетающих весной в Приморье, выводит потомство в Ханкайском заповеднике и его охранной зоне. На сегодняшний день у нас насчитывается 80 гнезд — в 73 из них аисты выводят потомство, и 7 пока нежилые, — комментирует директор Ханкайского заповедника Юрий Сушицкий. — Отсутствие подходящих деревьев и беспокойство со стороны человека — основные факторы, которые сдерживают развитие популяции. Уже больше 20 лет мы занимаемся возведением искусственных опор, только за последние 10 лет была установлена 21 опора, на 8 из них аисты уже выводят птенцов. Однако проблема в том, что, во-первых, возводить искусственные опоры нам приходится за счет собственных средств, отрывая их от основной деятельности заповедника, той же охраны. А во-вторых, опоры часто кренятся и падают от ветровой нагрузки, особенно в условиях большой воды на Ханке. Поэтому на сотрудничество с Кореей, основным пунктом которого является возведение искусственных опор для аиста, мы возлагаем большие надежды. И благодарны Всемирному фонду дикой природы за то, что он помог нам найти такого партнера».