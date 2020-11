Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста

WWF России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны дальневосточного аиста и международном сотрудничестве сроком на пять лет

WWF России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны дальневосточного аиста и международном сотрудничестве сроком на пять лет Подготовка этого соглашения велась с 2018 года, со времени проведения в Благовещенске Международной конференции по сохранению дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура. На этой конференции, организованной WWF России, с участием специалистов из России, КНР, Японии и Республики Корея были подведены итоги крупномасштабного учета дальневосточного аиста—2018, определены дальнейшие шаги по изучению и охране, достигнуты договорённости, в том числе с орнитологами из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея. «Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида. Для этого, во-первых, планируется оптимизировать условия гнездования аиста на Ханке — здесь сосредоточено 50% популяции редкой птицы в Приморском крае, — и, во-вторых, поставить искусственные опоры и организовать гнездовую группировку аиста на Тумангане, в Хасанском природном парке, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — Нас очень обнадеживает то, что в этом году во время пролета была отмечена большая численность аистов на Ханке — впервые 400 птиц, и более 30 аистов — на Тумангане. А одна птица из Южной Кореи, помеченная передатчиком, прилетала этим летом на Ханку и вернулась обратно. Эти факты говорят о том, что создаются благоприятные условия для возможности дополнения традиционного миграционного пути дальневосточного аиста из России в Китай, еще одной, «корейской» веткой». Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Более 80% гнезд дальневосточного аиста находится в бассейне Амура в России, за пределами нашей страны эта птица гнездится в Северо-Восточном Китае и, единично, в Японии и Южной Корее, а зимует — на равнинах реки Янцзы в Китае. Долгие годы гнезда дальневосточного аиста разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и отравленных приманок. Из-за массового применения ДДТ аисты в 70-е годы ХХ века исчезли в Японии и Корее, и в настоящее время эти страны прилагают большие усилия и средства на их восстановление. «В 1971 году в Южной Корее из-за гибели самца распалась последняя пара дальневосточного аиста, которая гнездилась в нашей стране. Благодаря российско-корейскому сотрудничеству, в 1996 году для восстановления популяции в Корею были привезены первые дальневосточные аисты из России. Всего за это время было передано 38 этих редких птиц, и сейчас в Южной Корее отмечены 65 дальневосточных аистов. Им требуется обновление генофонда. Для птиц не существует границ. И если аисты полетят на зимовку из России на Корейский полуостров, это будет большим успехом нашего совместного проекта, именно на это нацелено наше сотрудничество. А учитывая, что аиста в Корее испокон веков любят и чтят как священную птицу, как один из символов животного мира, эта природоохранная работа имеет более высокий смысл и благоприятно повлияет на жизнь обеих наших стран», — говорит Чой Ги Хйонг, исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея. Новые искусственные опоры для дальневосточного аиста должны появиться в Ханкайском заповеднике благодаря сотрудничеству, Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея, WWF России и государственного природного заповедника «Ханкайский». Меморандум, который подписали эти организации, — новый шаг к развитию международного сотрудничества в сохранении дальневосточного аиста в Амурском экорегионе. «Больше половины дальневосточных аистов, прилетающих весной в Приморье, выводит потомство в Ханкайском заповеднике и его охранной зоне. На сегодняшний день у нас насчитывается 80 гнезд — в 73 из них аисты выводят потомство, и 7 пока нежилые, — комментирует директор Ханкайского заповедника Юрий Сушицкий. — Отсутствие подходящих деревьев и беспокойство со стороны человека — основные факторы, которые сдерживают развитие популяции. Уже больше 20 лет мы занимаемся возведением искусственных опор, только за последние 10 лет была установлена 21 опора, на 8 из них аисты уже выводят птенцов. Однако проблема в том, что, во-первых, возводить искусственные опоры нам приходится за счет собственных средств, отрывая их от основной деятельности заповедника, той же охраны. А во-вторых, опоры часто кренятся и падают от ветровой нагрузки, особенно в условиях большой воды на Ханке. Поэтому на сотрудничество с Кореей, основным пунктом которого является возведение искусственных опор для аиста, мы возлагаем большие надежды. И благодарны Всемирному фонду дикой природы за то, что он помог нам найти такого партнера». Подписывая Меморандум о сотрудничестве, стороны договорились прилагать совместные усилия для развития сотрудничества в области охраны дальневосточного аиста, проведения исследовательских проектов и обмена информацией, организация научных и образовательных встреч. В рамках поездки в Приморье, специалисты из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея и WWF России посетили Ханкайский заповедник, национальной парк «Земля леопарда» и Хасанский природный парк. Журнал "Дальневосточный капитал".

