Россиян ждут две рабочие недели по два дня

Так, по его словам, на последней неделе 2019 года россияне будут работать только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится у россиян до пятницы, 10 января.