Кошельки приморских бюджетников станут толще

Новый год принесет в Приморье не только атмосферу праздника, но и повышение зарплат во многих государственных сферах.

Как отметил первый замглавы Приморья Вера Щербина, на второй квартал 2022 года предусмотрено повышение оплаты труда социально значимым категориям: работникам лесной отрасли, специалистам по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также в области ветеринарии. «Мы приняли решения по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы. Мы серьезно занимаемся „указными“ категориями — это врачи, учителя, соцработники. Однако есть категории, на которые давно следовало обратить внимание с точки зрения оплаты труда», — рассказала Вера Щербина. Председатель регионального правительства добавила, что на эти цели потребуется 2,3 миллиарда рублей. Также в краевом правительстве сообщили, что с 2022 года минимальный оклад рабочего первого разряда будет равен минимальному размеру оплаты труда, который составит 13 890 рублей с первого января. Изменения коснутся работников образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и ряда других отраслей. Как отметила руководитель департамента социально-трудовых отношений краевой Федерации профсоюзов Лариса Белова, такая мера позволит уйти от «искусственных» доплат до МРОТ и повысить «гарантированную» часть зарплаты всех работников, в т. ч. более высокой квалификации. Решения о поднятии заработной платы были приняты недавно и на федеральном уровне. В Правительстве распорядились выделить более 12,2 млрд рублей на повышение оплаты труда тех, кто работает в бюджетных сферах: более 2,6 млрд рублей направят на повышение зарплат врачей, около 2,9 млрд рублей получат педагоги, свыше 5,2 млрд рублей — научным работникам и более 1,3 млрд — работники культуры. Такое решение — часть реализации майского указа президента 2021 года, согласно которому зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону. Если перевести на «приморский», то это 52 856 и 184 830 рублей соответственно. По данным краевого центра занятости, повышение оплаты труда коснется более 48 тыс. работников государственных и муниципальных учреждений. «С учетом динамики роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций Правительством Приморского края был скорректирован прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Новый прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год составил 45 759,8 рубля (ранее — 43 788,9 рубля, увеличение на 4,5%), темп роста к 2020 году составил 109,1%. На 2022 год — 48 779,9 рубля (темп роста к 2021 году — 106,6%). Средства на достижение показателей предусмотрены в краевом бюджете в полном объеме», — сообщают специалисты.

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