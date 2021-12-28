«Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом 9 малонаселенных пунктов Приморского края

«Во время встреч с жителями Чистоводного тема появления связи всегда была одной из основных для обсуждения. Одна из причин — удаленность населённого пункта от основных социально значимых объектов и отсутствие возможности оперативно до них дозвониться. Например, ближайшие отделения пожарной части и скорой помощи находятся в поселке Преображение в 50 километрах от села. Школьники теперь могут начать учиться дистанционно, и суровые погодные условия не повлияют на их учебу в селе Киевка, которое находится в 30 километрах от Чистоводного. А туристы, посещающие природный заповедник „Парк драконов“, благодаря мобильному интернету смогут день в день поделиться с друзьями фотографиями», — рассказал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.