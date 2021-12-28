Студенты Владивостока попробовали себя в роли бизнесменов

Студенты Владивостока попробовали себя в роли бизнесменов
Студенты Владивостока попробовали себя в роли бизнесменов
Сегодня, 14:01ОбществоФото: предоставлено для «Восток-Медиа»
ДВФУ стал площадкой проекта по технологическому предпринимательству роуд-шоу. В рамках мероприятия прошла лекция по технологическому предпринимательству. Спикером выступил специалист Fintech Дмитрий Куликов. По итогам встречи участники разработали и защитили собственные стартапы.

За один день студенты поучаствовали в питч-сессии о технологическом предпринимательстве, переработали кейсы стартапов под новые форматы, а также разработали собственные в таких сферах, как IT, космос и биотехнологии.

«Дальневосточный федеральный университет является центром инновационной экосистемы всего Дальнего Востока. Выступая в качестве региональной площадки проекта Минобрнауки России, университет делает еще один шаг в сторону развития технологического предпринимательства края. Приоритетной целью ДВФУ является взаимодействие со студентами в области поддержки молодых стартапов, а также создание инфраструктуры для развития бизнеса. С этой целью с 2017 года на базе университета создан технопарк „Русский“ — центр координации и поддержки технологических проектов на Дальнем Востоке», — отметил директор технопарка «Русский» ДВФУ Дмитрий Боровиков.

Фото:предоставлено для «Восток-Медиа»

Обучение технологическому предпринимательству прошло в рамках реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям».

Поддержка прикладных исследований и технологического предпринимательства, а также формирование механизмов кооперации науки, образования и реального сектора экономики являются одними из приоритетных направлений в работе Министерства. До 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов.

Сюжеты:
Приморье
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