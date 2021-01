Международный день без Интернета отметят в Приморье в последнее воскресенье января. В этот день достаточно назвать кодовую фразу, чтобы сходить в кинотеатр бесплатно.

31 января кинотеатры «Иллюзион», «Черемушки» объявили беспрецедентную акцию — показ картины «Зоя», рассказывающей о подвиге юной девушки, в честь которой названа одна из улиц Владивостока. Начало сеанса — в 11.30. А более юных зрителей ждут в кинозале «КиноМакс» торгового центра «Калина Молл» на фильме «Последний богатырь: Корень зла». Начало сеанса — в 11.40. Чтобы попасть на бесплатный киносеанс, на кассе кинотеатра необходимо назвать код «День без Интернета» и получить билет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter