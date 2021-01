Приморскую молодежь, которой есть, что сказать, ждут в клубе конструктивной критики «Мне это не нравится»

Приморскую молодежь приглашают на очередные заседания Клуба конструктивной критики во Владивостоке, которые состоятся 30 и 31 января. Тема — «Выражение позиции на несанкционированных мероприятиях с участием несовершеннолетних. Конструктивно?». Вход свободный.

В заседаниях примут участие специальные гости. Так, одним из приглашенных спикеров станет директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук. Заседания Клуба конструктивной критики состоятся в 11.30 в субботу, 30 января, и в воскресенье, 31 января, в Центре содействия развитию молодежи Приморского края по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14 «Молодые люди сегодня выбирают для себя разные способы выражения гражданской позиции. Иногда они традиционные демократические, иногда весьма странные и своеобразные, но не противоречащие закону и никому не наносящие вреда, а иногда довольно сомнительные с точки зрения правового поля и безопасности людей. Насколько это конструктивно и позволяет добиться желаемого результата? Нам важно узнать мнение молодых людей и иметь возможность вместе с ними обсудить этот вопрос», — подчеркнула Елена Томчук. Еще один специальный гость заседаний — директор департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников. «Во время дискуссии планируется озвучивать следующие вопросы: правила проведения акций, митингов, собраний; правовые последствия организации и участия в несанкционированных акциях; меры ответственности за вовлечение детей в политические события. Кроме того, мы будем говорить о законных способах выражения собственного мнения», — заявил Захар Овчинников. Важно! Заседания Клуба конструктивной критики состоятся в 11.30 в субботу, 30 января, и в воскресенье, 31 января, в Центре содействия развитию молодежи Приморского края по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14. Предварительная регистрация проста, занимает менее двух минут и доступна по ссылке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter