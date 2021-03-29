Новые улицы появились во Владивостоке

Во Владивостоке появились семь новых улиц в честь знаменитых людей. Названия для них выбрали на заседании комиссии по городской топонимике в администрации Владивостока.

Улица Бянкина появилась в районе улицы Августовского в Советском районе — её назвали в честь морского географа Валентина Бянкина. Недалеко от улицы Маргаритова расположилась улица Виттенбурга — названа в честь учёного-географа Павла Виттенберга. Третья — в посёлке Трудовом в районе улицы 50 лет Октября. Улица названа в честь русского поэта, прозаика, переводчика Осипа Мандельштама. Кроме того, недалеко от улицы Находкинской в районе Спутника появилась улица Кузбасская. Такое название выбрали в честь 300-летия со дня образования Кузбасса. Рядом со Всероссийским детским центром «Океан», в районе Артековской появилась Ветвистая улица. В районе железнодорожной станции «Мыс Чуркин» на улице Калинина расположилась улица Швартовая, а рядом с переправой «Калининская» — улица Спасательная. По словам специалистов, при принятии решений по наименованию улиц члены комиссии провели большую подготовительную работу: изучили архивные данные, топонимические документы, проанализировали традиционно сложившиеся названия и их актуальность, организовали выездные совещания на месте. Члены комиссии отметили, что улицы во Владивостоке получают названия по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с положением «О порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока». Стоит отметить, что в состав комиссии по городской топонимике вошли специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие.

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