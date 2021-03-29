Тотальный диктант во Владивостоке напишут на 24 площадках

Тотальный диктант во Владивостоке напишут на 24 площадках

Сегодня, 13:32ОбществоФото: МАВДиктант можно будет написать даже в аэропорту
31 марта в 7.00 утра по Владивостоку откроется регистрация на очные площадки Тотального диктанта. Для того чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на сайт totaldict.ru, выбрать площадку и следовать инструкциям.

Регистрация продлится до 10 апреля. Диктант также можно будет написать онлайн.

Во Владивостоке для участников Тотального диктанта откроется 24 площадки. Среди них — крупнейшие вузы: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека им. Горького, школы города. Для тех, кто 10 апреля собирается в путешествие, откроется площадка в аэропорту Владивостока, а любители искусства смогут написать «Тотальный» в Приморской государственной картинной галерее.

В связи с эпидемиологическими ограничениями предварительная регистрация в этом году будет обязательна для всех площадок. Те же, кто предпочтёт остаться дома, смогут написать диктант онлайн. Второй год подряд в течение всего времени для любителей русского языка будет проходить 17-часовой онлайн-марафон на сайте totaldict.ru.

Традиционно в вузах города откроются площадки теста TruD для изучающих русский язык как иностранный. Студенты, находящиеся во Владивостоке, смогут участвовать очно, а их друзья из-за границы присоединятся к диктанту дистанционно.

«В прошлом году Тотальный диктант проходил в основном онлайн, и мы очень рады, что сейчас ситуация позволяет нам открыть очные площадки, чтобы каждый житель Владивостока 10 апреля смог проверить свою грамотность, стать частью праздника русского языка, вспомнить, каково это — писать ручкой на бумаге», — рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Вплоть до 10 апреля можно подготовиться к Тотальному диктанту в онлайн-школе на сайте totaldict.ru, а также на занятиях, которые проводятся по пятницам в 18:30 во ВГУЭС и по субботам в 13:30 в ДВФУ на о. Русском.

Сюжеты:
Приморье
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