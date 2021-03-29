Воздух в Приморье прогреется до +16 градусов во вторник

Циклон, который действовал в Приморье в конце прошлой недели, уйдёт на юг Хабаровского края. Во вторник, 30 марта, в крае установится облачная погода, сообщает Примпогода.

Синоптики отмечают, что после смещения циклона на юг, осадки на больше территории Приморья прекратятся, дожди осадки сохранятся на севере. Температура воздуха понизится до +5… -2 градусов. Днём во вторник, 30 марта, атмосферный вихрь уйдёт в сторону Сахалина. Над Приморьем будет смещаться тропосферная ложбина — в центральных районах края возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до +8… +16 градусов. В последний день марта, в среду, синоптики обещают солнечную и спокойную погоду. Ночное выхолаживание увеличится вместе с дневным прогревом. Температура воздуха днём может достигнуть +17 градусов, однако ночью показатели могут упасть до отрицательных значений. Во Владивостоке во вторник, 30 марта, не ожидается существенных осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью +3… +5 градусов, днём — +11… +14 градусов. До конца марта в приморской столице установится тёплая погода без осадков. Температура сохранится в тех же значениях.

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