Воздух в Приморье прогреется до +16 градусов во вторник

Воздух в Приморье прогреется до +16 градусов во вторник

Сегодня, 14:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Циклон, который действовал в Приморье в конце прошлой недели, уйдёт на юг Хабаровского края. Во вторник, 30 марта, в крае установится облачная погода, сообщает Примпогода.

Синоптики отмечают, что после смещения циклона на юг, осадки на больше территории Приморья прекратятся, дожди осадки сохранятся на севере. Температура воздуха понизится до +5… -2 градусов.

Днём во вторник, 30 марта, атмосферный вихрь уйдёт в сторону Сахалина. Над Приморьем будет смещаться тропосферная ложбина — в центральных районах края возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха днём прогреется до +8… +16 градусов.

В последний день марта, в среду, синоптики обещают солнечную и спокойную погоду. Ночное выхолаживание увеличится вместе с дневным прогревом. Температура воздуха днём может достигнуть +17 градусов, однако ночью показатели могут упасть до отрицательных значений.

Во Владивостоке во вторник, 30 марта, не ожидается существенных осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью +3… +5 градусов, днём — +11… +14 градусов.

До конца марта в приморской столице установится тёплая погода без осадков. Температура сохранится в тех же значениях.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокпогодатепло
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы