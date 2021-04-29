Благоустройство скверов и парков во Владивостоке: что сделано и каких изменений стоит ждать в будущем

Благоустройство скверов и парков во Владивостоке: что сделано и каких изменений стоит ждать в будущем
Благоустройство скверов и парков во Владивостоке: что сделано и каких изменений стоит ждать в будущем
Вчера, 19:31ОбществоФото: vlc.ru
Благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодной общественные пространства, скверы и парки Владивостока преображаются. В этом году в число благоустроенных пространств вошли и прибрежные территории — это набережные в районе улицы Татарской и Второй речки.

Всего на 2021 год запланированы работы по шести объектам.

«Главное для нас, чтобы скверы были не только красивыми, но и комфортными для жителей и гостей нашего города. Поэтому все проекты благоустройства заранее обсуждаем с горожанами. Ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности», — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Какие территории благоустроят в 2021 году

Фото:vlc.ru

Сопка Бурачка

В основе концепции благоустройства лежит природный контекст — здесь планируют обустроить четыре видовые площадки, провести реконструкцию водонапорной башни, организовать парковочную зону для автомобилей и туристических автобусов, а также сделать сеть пешеходных троп.

Фото:vlc.ru

Сквер на улице Ульяновской

В данный момент в районе дома № 8 на улице Ульяновской находится стихийная парковка. Но уже в этом году здесь должен появиться благоустроенный сквер.

Согласно проекту, на территории обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, а также благоустроят откос, который сейчас укреплен подпорной стеной из бетонных плит. По запросу жителей здесь разместят спортивные тренажёры или площадку для проведения мероприятий.

Фото:vlc.ru

Набережная на улице Татарской

Пляж в районе улицы Татарской популярен среди жителей Второй Речки. В теплое время года этот пляж используют как зону отдыха, а также для фотосессий. В зимнее время года здесь активно занимаются подледной рыбалкой.

В 2020 году набережная вошла в перечень приоритетных территорий для благоустройства. Согласно проекту, у въезда на набережную обустроят парковку, а сам пляж разделят на две зоны — активную и тихую. Учитывая пожелания жителей, архитекторы предусмотрели игровые и спортивные площадки. На самом пляже планируется обустроить зону с лежаками и зону для созерцания, установить раздевалки и душевые.

Фото:vlc.ru

Набережная в районе Второй Речки

Идею проекта разработали, исходя из исторического контекста и природного образа территории — в 30-х годах XX века здесь располагался военный аэродром, а сама улица Русская была взлетно-посадочной полосой. В 1960 году, согласно новому генплану, эта территория была отдана под жилой микрорайон.

Территорию разделят на несколько функциональных зон — на входе разместят парковку, отсюда же планируют начать трафик бегового и велосипедного маршрутов. Далее здесь появится прогулочная зона и пляж. Детская зона будет в эко-стиле с минимальным вмешательством в природную среду. В спортивной зоне разместят воркаут-площадку и тренажеры.

Фото:vlc.ru

Сквер Комсомольцев

Сквер Комсомольцев расположен в районе дома № 63 на улице Пушкинской. Согласно проекту, сквер разделен на несколько зон — это зона спокойного отдыха, спортивная площадка, детская игровая зона и мемориальная площадка, где расположен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру. На месте заросшего сейчас косогора установят автономный туалет.

Фото:vlc.ru

Прогулочная зона на улице Тунгусской

Уже в этом году на улице Тунгусской в районе дома № 69 появится полноценная прогулочная зона — здесь приведут в порядок лестницу, обустроят видовую площадку, тротуары, смонтируют уличное освещение.

Где жители и гости Владивостока могут погулять уже сейчас

Фото:vlc.ru

Пушкинский сквер

Благоустройство сквера завершилось ещё в 2019 году, но по-настоящему популярным это место стало год спустя — в 2020 году сквер стал площадкой для проведения мероприятий в формате открытой сцены «А где Пушкин?».

Идея проекта — наполнить жизнью сквер, названный в честь знаменитого русского поэта: во время творческих встреч участники исполняют музыкальные композиции, читают стихи. Концерты в формате открытой сцены продолжатся и в этом году.

Фото:vlc.ru

Сквер в посёлке Трудовое

Этот сквер жители называют семейным. В прошлом году на месте пустыря появились новые пешеходные дорожки и тротуары, спортивная площадка для занятий воркаутом, детская площадка с качелями и горками, а также лавочки с необычным дизайном.

Фото:vlc.ru

Сквер Надибаидзе

В сквере Надибаидзе на улице Калинина, 230 раньше была зеленая зона с высокими деревьями и тропинками. Долгое время территория была заброшена, но привлекала внимание коммерсантов и застройщиков. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и активным жителям этого микрорайона здесь появились аккуратные тротуары, деревянные лавочки необычной формы, бетонные инсталляции среди лесопарковой зоны.

Фото:vlc.ru

Жариковский сквер

В Жариковском сквере люди гуляют даже в будние дни — сюда на переменах выходят пообщаться школьники, часто отдыхают местные жители и туристы.

Фото:vlc.ru

Сквер имени Игнатьева

Еще один сквер, подходящий для семейного отдыха. На территории благоустроили пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадки, а также тихую зону с навесом для отдыха.

По просьбам горожан в сквере сохранили зелёные насаждения. Кроме того, здесь появились специальные участки, где жители могут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену и детский городок.

Фото:vlc.ru

Сквер Дружбы

Здесь возвели небольшую лестницу, ведущую к скверу от культурно-развлекательного центра профсоюзов. На территории засеяли траву и высадили деревья. Кроме того, в сквере установили фонари необычной формы — они будут включаться по таймеру, когда темнеет, и гореть всю ночь. Также на территории есть павильон, где разместятся библиотека, кафе и туалет.

Фото:vlc.ru

Сквер и экологическая тропа на острове Попова

Сквер на острове Попова появился в районе дома № 13 на улице Подгорной. Он разделён на пять функциональных зон: мемориальная зона с памятником Героям Великой Отечественной войны, вокруг которого сформирована территория для проведения массовых мероприятий, пространство для отдыха, детский уголок, игровая зона с песочницей, балансиром, качелями и игровыми комплексами, а также спортивная зона с баскетбольной площадкой и воркаутом.

Протяженность экотропы на острове Попова — более 10 километров. Она делится на три участка. В 2020 году были выполнены работы на первом, основном, — от причала, где останавливается городской паром, до главной видовой площадки острова — «Царь-горы».

Фото:vlc.ru

Сквер на улице Русской

Обновлённый сквер на улице Русской появился по инициативе главы города Олега Гуменюка. Схему функционального зонирования территории сохранили — площадки для отдыха с подходами и подъездами к ним. Территория доступна, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выделено в сквере и место для спортивной площадки. Здесь установили брусья, стойки для подтягивания и комплексный тренажер.

В центре сквера предусмотрели место для размещения в будущем монумента Рихарду Зорге — с такой инициативой в администрацию города обратились ветеранские организации.

Фото:vlc.ru

Сквер на улице Верхнепортовой

В сквере на улице Верхнепортовой, 41б строители обустроили пешеходные дорожки, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения, установили новую спортивную площадку, оборудовали лестницы с пандусом для маломобильных граждан. Также на территории установили скамейки и урны.

В 2020 году в сквере торжественно открыли памятник защитникам Отечества — Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу.

Благоустройство каких территорий запланировано на 2022 год

В данный момент на портале 25.gorodsreda.ru идёт онлайн-голосование за общественные территории, которые благоустроят во Владивостоке в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Для жителей Владивостока на голосовании представлены семь общественных территорий.

Фото:vlc.ru

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо

Парк культуры и отдыха имени Лазо расположен около железнодорожной станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж.

В рамках благоустройства здесь могут обустроить тротуары, установить освещение, скамейки, урны. Также планируется благоустройство зон отдыха, пляжной инфраструктуры, спортивных площадок, игровых зон. По результатам будущих обсуждений возможно устройство дополнительных площадок.

Фото:vlc.ru

Сквер «Чайка» по улице Калинина, 20

Сквер «Чайка» — небольшой сквер, в районе Калинина, 20. Здесь могут выполнить следующие работы: устройство тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, зон отдыха и ожидания для посетителей, видеонаблюдение, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории. По результатам обсуждений возможно устройство детских и спортивных зон, площадки для выгула собак.

Фото:vlc.ru

Сквер на Русской, 46

Сквер расположен на пересечении улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. В центре пространства расположена скульптура дельфина и еще несколько скульптурных композиций. Территория используется как транзит к остановке общественного транспорта и торговому центру, а также как зона встречи и ожидания.

На территории могут появиться: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.

Фото:vlc.ru

Сквер «Некрасовский»

Сквер «Некрасовский» расположен возле Некрасовского путепровода — он соединяет остановку общественного транспорта с жилыми и общественными зданиями.

Сквер является транзитным, хорошо озеленен, но ему необходима защита от шума и пыли проезжающих автомобилей.

Фото:vlc.ru

Сквер в районе Калинина, 28 — 38

Его также называют сквер Первой маёвки — большая зеленая территория между административными зданиями, напротив жилых домов. В сквере расположен памятный знак — камень, посвященный проведению на данной территории Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года.

Территория расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации.

Фото:vlc.ru

Общественная территория на Иртышской, 34а

Сквер на улице Иртышской, 34а — зеленая транзитная зона, расположенная между школой-садом «Дарина» и средней общеобразовательной школой № 68. Часть территории проходит вдоль жилого дома по улице Иртышской, 36а.

Сквер находится на сильном рельефе, хорошо озеленен, однако требуется дополнительная санация деревьев, демонтаж старых конструкций, а также ремонт ограждений.

Фото:vlc.ru

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58 — небольшая зеленая транзитная зона, соединяющая жилые дома с остановкой общественного транспорта. Сквер хорошо озеленен.

На территории могут появиться: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокстроительстворемонтблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы