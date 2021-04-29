Павел Островский: Каждый имеет право на благоприятную среду

— Я коренной приморец, родился во Владивостоке, там же окончил школу, после которой поступил в Дальневосточное высшее инженерное морское училище. Пока получал высшее образование, успел отслужить в армии — был такой период — с 1985 по 1988 год, когда в обязательном порядке призывали всех, даже студентов, в том числе курсантов. Меня призвали с третьего курса. Два года отслужил, восстановился и продолжил обучение. В 1991 году получил диплом инженера-судомеханика. По распределению попал на работу в Приморское морское пароходство. Но проработал там совсем недолго. Это были как раз те времена, когда мы в один прекрасный день уснули в СССР, а проснулись в России. Наступила эпоха рыночной экономики, и я ушел в коммерческую сферу, открыл бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью. Будучи руководителем компании, наработал серьезный опыт в области управления логистикой, в том числе в сфере морских перевозок. И такие мои компетенции оказались востребованными государством — в 2000 году мне предложили возглавить Государственную администрацию Владивостокского морского рыбного порта. Так я попал в структуру Госкомрыболовства и шесть лет — с 2002 по 2008 — занимал должность капитана порта. В 2008 году произошло объединение госадминистраций торгового и рыбного портов, и я автоматически перешел на службу во ФГУП «Росморпорт». Был заместителем директора Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт», исполнял обязанности директора, но большую часть времени трудился замом директора по экономике и финансам — это мой профиль. Параллельно получил второе высшее образование — в 2006 году окончил Дальневосточный государственный рыбохозяйственный институт по специальности «Судовождение». Занимался научной работой, защитил диссертацию на тему: «Рациональное использование потенциала рыбных портов на примере Приморского края», получил степень кандидата экономических наук. Эта работа, кстати, несмотря на то что была написала почти 15 лет назад, и сегодня не потеряла актуальности. Многие вещи можно брать и внедрять хоть сейчас.