Владивосток перейдёт на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Владивосток готовится к переходу на систему персонифицированного финансирования дополнительного детского образования (ПФДО) — она начнёт действовать уже в новом учебном году. В администрации краевого центра отметили, что школьники смогут посещать больше кружков и секций за счёт государства.

Стоит отметить, что персонифицированное финансирование дополнительного образования детей — это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того дополнительного образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Это позволит реализовать востребованные дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей. Во Владивостоке создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе городского Дворца детского творчества, цель его создания — обеспечение эффективной системы дополнительного образования детей. «Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — новая схема финансирования дополнительного образования. Она призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные средства, в любой организации, в том числе и частной. Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объёме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования, с последующей передачей средств в организацию дополнительного образования или частную организацию, которая реализует программы дополнительного образования на основе лицензии. Данная система начнет действовать уже в новом учебном году», — сообщил председатель муниципальной рабочей группы, заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. Планируется, что все, кто выберет желаемую программу, смогут получить сертификаты персонифицированного финансирования до начала нового учебного года — средства будут списывать автоматически с именных сертификатов.

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