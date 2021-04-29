Во Владивостоке стартовали съемки видеоролика о Приморье

Во Владивостоке стартовали съемки видеоролика о Приморье
Во Владивостоке стартовали съемки видеоролика о Приморье
Сегодня, 16:59ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Фонд Росконгресс проводит во Владивостоке съемки официального видеоролика о столице и предприятиях Приморского края. Фильм будет посвящен экономике, производству, науке и туризму региона.

В нем примут участие заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, и директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Игорь Трофимов.

Сюжет познакомит зрителей с особенностями жизни и работы в регионе. Будут представлены самые известные достопримечательности Владивостока: бухта Золотой Рог, железнодорожный вокзал — конечная точка Транссибирской магистрали, Владивостокский ГУМ — старейший магазин на Дальнем Востоке, исторический район Миллионка, сообщили газете «Золотой Рог» представители Росконгресса.

Герои выпуска расскажут о программе «Дальневосточный гектар», об экономическом и инвестиционном потенциале Приморского края, в частности, о ТОР «Надеждинская» и «Михайловский», о судостроительном комплексе «Звезда» и об алмазно-гранильной фабрике индийской KGK Group — ведущего мирового производителя драгоценных камней.

Съемочная группа побывает также на контейнерном терминале «Пасифик Лоджистикс», покажет строительство рыбохозяйственного комплекса ООО «РК АКВА МАРИН» — оба проекта сотрудничают с фондом «РК-Инвестиции». Также эксперты в видеосюжете обсудят, какой вклад Восточный экономический форум — крупнейшее деловое мероприятие Дальнего Востока России — вносит в развитие региона, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Напомним, в 2021 году Форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

Туризм, спорт и отдых — еще одна важная тема, которая будет раскрыта в видеоролике Фонда Росконгресс о Владивостоке и Приморье. Развитие гастротуризма, игорной зоны, сап-серфинга, картинга и скейтбординга, марафонского движения ярко продемонстрирует рекреационные и туристические возможности края. Запланированы съемки в Ботаническом саду ДВО РАН и в Приморском сафари-парке.

Научный и человеческий потенциал региона будет представлен благодаря съемкам в Дальневосточном федеральном университете — центре цифрового развития и высокотехнологичного инжиниринга Дальнего Востока, а также рассказу о создании на острове Русском инновационного научно-технологического центра «Русский».

«Проект „Регионы России“ набирает обороты и продолжает показывать города и предприятия нашей страны в увлекательном и современном видеоформате тревел-блога. Владивосток и его окрестности — уникальное место. Стоит познакомиться с ним ближе! Природа, особое географическое положение, сосредоточие интеллектуального и промышленного потенциала делают Приморье исключительно интересным регионом, который ждет инвесторов, предпринимателей и, конечно, туристов!» — отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Специальный проект Фонда Росконгресс «Регионы России» реализован в формате трэвел-блога. Видеоролики о регионах демонстрируют достижения российских предприятий, новые продукты и сервисы, инновационные решения, представляют уникальные возможности городов и отраслей. Проект способствует продвижению туристического, культурного, экономического и промышленного потенциала регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, росту внимания к проектам на местах со стороны российской и зарубежной аудитории. Материалы распространяются в социальных сетях: YouTube-канале «Регионы России», Instagram и Telegram, на информационных ресурсах Фонда Росконгресс, в партнерской сети, на площадках региональных СМИ.

Сюжеты:
Приморье
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