Сотрудники ННК приняли участие в торжественном шествии ко Дню города

Сотрудники ННК приняли участие в торжественном шествии ко Дню города
Сотрудники ННК приняли участие в торжественном шествии ко Дню города
Сегодня, 19:40ОбществоФото: предоставлено компанией ННК
Колонна из 250 членов коллектива Хабаровского НПЗ и сети АЗС «ННК» прошла по главной улице краевого центра. Возможность принять участие в праздничном шествии получили сотрудники крупнейших предприятий Хабаровска.

Сам город отпраздновал 164-ую годовщину своего основания. Названный в честь первооткрывателя XVII века Ерофея Хабарова населённый пункт был основан в 1858 году генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьёвым.

Удачно выбранное расположение под возведение города - в центре пересечения транспортных путей, предопределило его судьбу и обеспечило развитие во многих сферах промышленности, в том числе и нефтеперерабатывающей.

Построенный в 1935 году в Кировском районе города НПЗ, стал не только флагманом нефтепереработки Дальнего Востока, но и неотъемлемой частью Хабаровска. Пережив за свою историю немало сложных моментов, находясь на грани закрытия в 90-е, завод выжил, продолжив обеспечивать топливом регион, принося пользу городу и его людям. Сегодня это процветающее предприятие, которое ежегодно даёт Хабаровску помимо сотен миллионов рублей в виде налоговых отчислений ещё и 1300 хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Фото:предоставлено компанией ННК

Работники ННК достойно представили своё предприятие в многотысячном шествии. Во главе шло руководство завода, вслед за ним следовал стилизованный под производственные мощности автотранспорт. Украшением шествия стали знаменосцы и барабанщицы из числа работников предприятия. Затем шествовали сотрудники сети АЗС «ННК». Вел колонну брендированный бензовоз, который, к слову, на постоянной основе осуществляет бесперебойную поставку топлива на АЗС сети ННК по всему Хабаровскому краю.

Видео:предоставлено компанией ННК

Сюжеты:
Приморье
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