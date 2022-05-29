Сотрудники ННК приняли участие в торжественном шествии ко Дню города

Построенный в 1935 году в Кировском районе города НПЗ, стал не только флагманом нефтепереработки Дальнего Востока, но и неотъемлемой частью Хабаровска. Пережив за свою историю немало сложных моментов, находясь на грани закрытия в 90-е, завод выжил, продолжив обеспечивать топливом регион, принося пользу городу и его людям. Сегодня это процветающее предприятие, которое ежегодно даёт Хабаровску помимо сотен миллионов рублей в виде налоговых отчислений ещё и 1300 хорошо оплачиваемых рабочих мест.