Сотрудники ННК приняли участие в торжественном шествии ко Дню города

Сам город отпраздновал 164-ую годовщину своего основания. Названный в честь первооткрывателя XVII века Ерофея Хабарова населённый пункт был основан в 1858 году генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьёвым.
Удачно выбранное расположение под возведение города - в центре пересечения транспортных путей, предопределило его судьбу и обеспечило развитие во многих сферах промышленности, в том числе и нефтеперерабатывающей.
Построенный в 1935 году в Кировском районе города НПЗ, стал не только флагманом нефтепереработки Дальнего Востока, но и неотъемлемой частью Хабаровска. Пережив за свою историю немало сложных моментов, находясь на грани закрытия в 90-е, завод выжил, продолжив обеспечивать топливом регион, принося пользу городу и его людям. Сегодня это процветающее предприятие, которое ежегодно даёт Хабаровску помимо сотен миллионов рублей в виде налоговых отчислений ещё и 1300 хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Работники ННК достойно представили своё предприятие в многотысячном шествии. Во главе шло руководство завода, вслед за ним следовал стилизованный под производственные мощности автотранспорт. Украшением шествия стали знаменосцы и барабанщицы из числа работников предприятия. Затем шествовали сотрудники сети АЗС «ННК». Вел колонну брендированный бензовоз, который, к слову, на постоянной основе осуществляет бесперебойную поставку топлива на АЗС сети ННК по всему Хабаровскому краю.