Марина Шкуратская: «Результаты ЕГЭ-2021 в Приморье лучше прошлогодних»

Если участник экзамена хочет подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ему нужно выполнить следующие несколько шагов. Во-первых, по окончании экзамена, не выходя из пункта проведения, получить от организатора в аудитории форму в двух экземплярах, по которой составляется апелляция, и заполнить её. Затем нужно передать оба экземпляра уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии, который обязан принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию. Результат рассмотрения апелляции можно получить в своем образовательном учреждении или в органах местного самоуправления не позднее чем через три календарных дня после ее подачи.