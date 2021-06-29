Марина Шкуратская: «Результаты ЕГЭ-2021 в Приморье лучше прошлогодних»

— Марина Владимировна, подходит к концу основной период сдачи ЕГЭ. Сколько человек приняли в нем участие? Есть ли в этом году какие-либо новшества?
— ЕГЭ сдают всего 11 414 участников, большая часть из них — 10 302 человека — выпускники текущего года, 889 — выпускники прошлых лет, 223 — студенты колледжа. Кроме того, более 80 экзаменуемых — жители края с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Самым популярным предметом по выбору традиционно стало обществознание — ему отдали предпочтение 44,2% участников ЕГЭ. 20,5% остановились на физике, 17,5% — на биологии, 17,2% — на истории, 13,2% — на английском языке. 11,4% выбрали химию, 11,2% — информатику и ИКТ, 6,2% — литературу, 2,7% — географию.
Говоря о новшествах, стоит отметить, что в этом году в новом формате прошел ЕГЭ по информатике и ИКТ. Знания по этому предмету защищали в общей сложности 1264 приморца: 1051 — в первый и 213 — во второй день государственной аттестации.
Главное отличие экзамена текущего года от предыдущего заключалось в том, что задания не распечатывались — участники видели их только на экранах мониторов.
— Первые результаты ЕГЭ уже известны. Расскажите, как показали себя приморские выпускники?
— Первые результаты ЕГЭ, которые мы получили, были по литературе, химии и географии. Эти предметы сдавали 31 мая, в первый день основного периода проведения экзаменов.
Очень порадовали результаты ЕГЭ по литературе. Знания по предмету защищали 562 человека. Средний тестовый балл поднялся выше середины — до 62,6. 86 участников показали достойный результат, получив от 81 до 100 баллов. Наивысшей отметки — 100 баллов — достигли 12 человек.
ЕГЭ по химии сдавали 1180 человек. Более 80 показали высокую успеваемость. Один выпускник набрал 100 баллов.
В ЕГЭ по географии приняли участие 214 человек. 10 из них получили от 81 до 100 баллов. В прошлом году стобалльников по географии не было.
— Есть ли уже результаты по русскому языку и профильной математике?
— Да, конечно, ЕГЭ по русскому языку в текущем году сдавали 9 449 человек, 1 506 из них набрали 80 и более баллов. 14 выпускников получили наивысшую отметку — 100 баллов. Минимальную границу в 24 балла не преодолели всего 0,3% от общего количества участников. Это хороший показатель.
Экзамен по профильной математике сдавали 5 491 человек. Количество участников немного выросло по сравнению с 2020 годом — в прошлый раз предмет выбрали 5 452 выпускника.
На 22,5% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников ЕГЭ по профильной математике, набравших более 80 баллов, и составило 190 человек.
Стобалльников в прошлом году не было. А в этом их четверо. Профильную математику на 100 баллов сдали выпускники Владивостока и Арсеньева.
— Марина Владимировна, а как осуществляется контроль над ходом ЕГЭ в Приморье? Привлечены ли к этому процессу общественные наблюдатели?
— Разумеется. И в этом году, и в предыдущие годы, в Приморье работают Ситуационные центры для наблюдения за ходом ЕГЭ. Их главная задача — контроль за выполнением правил проведения экзамена.
В этом году Региональный ситуационный центр расположился во ВГУЭС. За ходом ЕГЭ следят 150 аккредитованных волонтеров, которые в режиме реального времени через веб-камеры следят за тем, что происходит в экзаменационных аудиториях, и, если видят нарушение, ставят метку, которая оперативно проверяется федеральными общественными наблюдателями — они подтверждают или отклоняют ее. Далее информация поступает уже непосредственно в пункт проведения экзамена, где совершено правонарушение, и отрабатывается на месте.
Подобная работа организована и в ДВФУ.
— Случается так, что участник ЕГЭ не согласен с полученным результатом. Что делать в таком случае? Куда обращаться?
— Участники ЕГЭ могут подать апелляцию в двух случаях: если уверены в нарушении установленного порядка проведения экзамена или не согласны с его результатами.
Если участник экзамена хочет подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ему нужно выполнить следующие несколько шагов. Во-первых, по окончании экзамена, не выходя из пункта проведения, получить от организатора в аудитории форму в двух экземплярах, по которой составляется апелляция, и заполнить её. Затем нужно передать оба экземпляра уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии, который обязан принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию. Результат рассмотрения апелляции можно получить в своем образовательном учреждении или в органах местного самоуправления не позднее чем через три календарных дня после ее подачи.
Если апелляцию удовлетворяют, результат ЕГЭ аннулируется и участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой (резервный) день. Ему назначается дата и место повторной сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету.
Наталья БАРАНОВА