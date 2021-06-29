Новые правила ввоза импортных авто коснутся почти всех дальневосточников

Новые правила ввоза импортных авто коснутся почти всех дальневосточников
Новые правила ввоза импортных авто коснутся почти всех дальневосточников
Сегодня, 18:43ОбществоФото: pxhere.com
Новый ГОСТ 33670-2015 вступает в силу с 1 июля 2021 года и декларирует обязательную проверку подержанных автомобилей ввезенных из-за границы. Эта «головная боль» целиком и полностью ложится на плечи собственников и никоим образом не касается таможни.

В пресс-службе Дальневосточной таможни разъяснили, что первым шагом на пути получения паспорта транспортного средства (ПТС) для нового владельца подержанной иномарки из-за границы является декларация его транспортного средства. Затем необходимо оплатить все таможенные пошлины и ожидать завершения оформления. Если все в порядке, то «таможня дает добро» и собственник забирает свой «новенький» автомобиль с временной стоянки.

Однако на этом «приключения» автовладельца не заканчиваются. Далее ему необходимо доставить свою машину в спец лабораторию, чтобы получить сертификат безопасности колесных транспортных средств (СБКТС). И только после получения этого документа… владелец может уплатить таможне утилизационный сбор и получить свой выстраданный ПТС в уполномоченной организации.

Таможенное оформление автомобиля — это не самый долгий и трудозатратный шаг по легализации авто на территории РФ. Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Роман Гончаренко заявил, что в среднем на эту процедуру уходит полтора-два рабочих дня.

Только за первое полугодие 2021 года Владивостокская таможня «дала зеленый свет» 47 438 автомобилям. На 7 тысяч больше, чем в первом полугодии 2020 года.

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