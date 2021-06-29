Просеять от лишнего: Пляжи в Приморье приведут в порядок

Константин Шестаков поставил специалистам задачу провести работы в максимально сжатые сроки. Вместе с тем, свою часть работ по уборке территории и обустройству зоны отдыха должны провести арендаторы. Важное условие — сохранить вид на море, который составляет одну из главных ценностей этого места, а также следить за чистотой.