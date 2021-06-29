Просеять от лишнего: Пляжи в Приморье приведут в порядок

Просеять от лишнего: Пляжи в Приморье приведут в порядок
Просеять от лишнего: Пляжи в Приморье приведут в порядок
Сегодня, 10:51ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Пляжи бухты Лазурной приведут в порядок: специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» начали очистку песка. Пока идут тестовые работы. Как идет очистка проверил и. о. главы города Константин Шестаков.

Для более эффективной работы в дальнейшем будет закуплено профессиональное оборудование для очистки пляжей, пока же используется техника, которая есть в наличии у муниципалитета.

По словам заместителя директора предприятия «Содержание городских территорий» Алексея Руденко, сначала необходимо очистить песчаную полосу от крупных камней, остатков бетона, а затем техника будет просеивать песок, очищая его от мелких фракций — ракушки, мелкого камня и травы.

«Провели тестовые испытания, после чего немного доработаем технику, навесное оборудование, и ориентировочно с 5 июля выйдем на основной объем работ», — говорит Алексей Руденко.

В СГТ пояснили, что береговая полоса будет разделена на несколько зон и поэтапно очищена — от первого пляжа «Лотс» до мыса Крутого.

Константин Шестаков поставил специалистам задачу провести работы в максимально сжатые сроки. Вместе с тем, свою часть работ по уборке территории и обустройству зоны отдыха должны провести арендаторы. Важное условие — сохранить вид на море, который составляет одну из главных ценностей этого места, а также следить за чистотой.

Сюжеты:
Приморский край
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