Там, где убирают: Волонтеры почистили пляж на Патрокле

Когда субботник проводится в пятницу, он становится еще веселее и продуктивней. А если во время него объявляется конкурс на самую интересную находку, то активность участников экологического мероприятия повышается в разы.

Фото: Татьяна Полищук В районе бухты Патрокл 25 июня состоялось большое мероприятие по уборке пляжа и территории вокруг озера от мусора. Его организатором стала администрация Владивостока, а точнее — управление охраны окружающей среды и природопользования. Пляж добровольцы приводили в порядок в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране и информированию населения города Владивостока» на 2019–2024 годы. «В рамках этой программы у нас предусмотрено шесть подобных акций. Но мы не станем ими ограничиваться и запустим еще, так как они пользуются спросом. Часто в них принимают участие общественные организации, крупные компании и школьные коллективы. Сегодня в акции приняло участие порядка 80 человек от крупного оператора сотовой связи. Компания сама изъявила желание убраться в этом месте. Они подали заявку в администрацию города, а мы им организовали эту возможность», — рассказала главный специалист управления окружающей среды Елена Юнак. На массовую уборку сотрудники телекоммуникационного оператора приехали большими семьями — с детьми, а кто-то даже со старшими родственниками. После краткого инструктажа о том, как можно сократить объем собираемого мусора и в мешки какого цвета распределять отходы, которые можно переработать и которые не подходят для обработки, добровольцы разошлись по береговой линии. Уже через 15 минут после начала масштабной уборки на месте сбора мусора начали появляться первые полные пакеты, куски пенопласта, а также большие и маленькие автомобильные покрышки. Бессменный ведущий экологической акции комментировал практически каждую необычную находку и напоминал, что за самый нестандартный мусор, найденный во время мероприятия, будет разыгран приз. Так на конкурс 2021 года участники масштабной уборки принесли почти новый лежак и детский надувной круг. Подводя итоги, Елена Юнак отметила, что благодаря проведению подобных мероприятий, у жителей города меняется система ценностей, повышается образовательный и культурный уровень в сфере охраны окружающей среды, а также появляются новые знания в области экологии. Отметим, что в 2021 году также будут проведены экологические мероприятия с привлечением школьников и студентов. Среди них около 250 экологических уроков «Мусора нет — есть ценное сырье!», «Планета без пакета!», конкурсы творческих работы, включая конкурс на костюмы из мусора «Эко стиль». Порядка 40 мероприятий по селективному сбору отходов в 40 школах города, а также 20 экологических экскурсий. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ Фото: Татьяна Полищук

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