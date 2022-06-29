Во владивостокском Дальрыбвтузе разработали необычный паштет

– Думаю, команда Никиты Котова и Марины Клипак смогла достичь такого выдающегося результата благодаря тому, что их личностные качества гармонично дополняли друг друга. Никита – отличник, у него красный диплом в бакалавриате, и в магистратуре он продолжает учиться на отлично. Кроме того, Никита имеет практический опыт работы на рыбоперерабатывающем предприятии. Марина – инициативная и одаренная аспирантка первого года обучения кафедры Технологии продуктов питания, она обладает документом, позволяющим работать на автоклаве, что было важно при создании стерилизованного паштета из «крабовой лапши». Я уверена, впереди у неё – кандидатская диссертация. Что касается самого продукта – главным условием в конкурсе была его полезность, и ребята решили использовать в инновационном продукте биополимеры, с которыми работает научная школа нашей кафедры, – хитозан и альгинат натрия. Я вместе с ними разрабатывала технологию и технические документы в качестве наставника. Далее ребятам пришлось самостоятельно придумывать дизайн этикетки – это направление было новым для них, но ребята проявили творческие способности и нашли два удачных решения, одно из них – в восточном японском стиле. Кроме того, когда была изготовлена опытная партия риета (большая часть этой работы легла на лидера команды Никиту), ребята проводили маркетинговые исследования и затем даже выступали в качестве промоутеров своего продукта. В итоге вышло, что именно эта команда справилась с поставленной задачей лучше всех, – рассказала заведующая кафедрой Технологии продуктов питания Института пищевых производств Дальрыбвтуза Светлана Максимова.