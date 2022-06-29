Во владивостокском Дальрыбвтузе разработали необычный паштет

Во владивостокском Дальрыбвтузе разработали необычный паштет
Во владивостокском Дальрыбвтузе разработали необычный паштет
Вчера, 19:07ОбществоФото: предоставлено Дальрыбвтузом
Магистрант и аспирантка Института пищевых производств Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета сумели удивить экспертов акселерационной программы AGAMA.RUN 2021, разработав инновационный продукт.

Он в два с половиной раза обошёл по продажам самый популярный рыбный риет из продуктовой линейки группы компаний «АГАМА». Университет сотрудничает с этой компанией, работающей в нескольких регионах России.

На днях в адрес ректора Олега Щеки поступило подробное благодарственное письмо, подписанное генеральным директором ГК «АГАМА» Владимиром Гореловым и руководителем лаборатории инноваций AGAMA.RUN Сергеем Куницыным.

«Уважаемый Олег Леонидович! Группа компаний АГАМА считает важным выразить Вам и в вашем лице всему Дальневосточному техническому рыбохозяйственному университету огромную благодарность. Как индустриальный партнёр Дальрыбвтуза, мы в очередной раз убедились в высочайшем уровне образовательных программ университета, поскольку всеми командами ваших одарённых студентов в условиях реальных предпринимательских стартап-проектов были продемонстрированы великолепные навыки проектного менеджмента, проведения презентаций, а также понимание тончайших деталей технологии пищевого производства и биохимии продуктов питания», – говорится в письме.

Далее представители компании, организовавшей инкубатор инновационных пищевых разработок, подробно рассказали, как проект магистранта Дальрыбвтуза Никиты Котова и аспирантки Марины Клипак «ОNLY CRUB» занял в итоговом рейтинге конкурса «обидное» четвёртое место, пропустив вперёд две другие команды Дальрыбвтуза и одну команду из Калининградского государственного технического университета. Эксперты составляли рейтинг, основываясь на собственных прогнозах перспективности предложенных бизнес-продуктов. Тем не менее проекту Никиты и Марины дали шанс дойти до конечного потребителя: наряду с проектами тройки призёров конкурса их разработку выпустили опытной партией и предоставили конкурсантам шанс самостоятельно продвигать продукт – крабовый риет с полезными добавками – на реальных и онлайновых торговых площадках.Эффект превзошёл все ожидания – и организаторы акселерационной программы признали важность проверки ценностных гипотез на самых ранних стадиях создания продуктов. В том числе «АГАМА» готова работать с идеями из студенческих или диссертационных работ.

– Думаю, команда Никиты Котова и Марины Клипак смогла достичь такого выдающегося результата благодаря тому, что их личностные качества гармонично дополняли друг друга. Никита – отличник, у него красный диплом в бакалавриате, и в магистратуре он продолжает учиться на отлично. Кроме того, Никита имеет практический опыт работы на рыбоперерабатывающем предприятии. Марина – инициативная и одаренная аспирантка первого года обучения кафедры Технологии продуктов питания, она обладает документом, позволяющим работать на автоклаве, что было важно при создании стерилизованного паштета из «крабовой лапши». Я уверена, впереди у неё – кандидатская диссертация. Что касается самого продукта – главным условием в конкурсе была его полезность, и ребята решили использовать в инновационном продукте биополимеры, с которыми работает научная школа нашей кафедры, – хитозан и альгинат натрия. Я вместе с ними разрабатывала технологию и технические документы в качестве наставника. Далее ребятам пришлось самостоятельно придумывать дизайн этикетки – это направление было новым для них, но ребята проявили творческие способности и нашли два удачных решения, одно из них – в восточном японском стиле. Кроме того, когда была изготовлена опытная партия риета (большая часть этой работы легла на лидера команды Никиту), ребята проводили маркетинговые исследования и затем даже выступали в качестве промоутеров своего продукта. В итоге вышло, что именно эта команда справилась с поставленной задачей лучше всех, – рассказала заведующая кафедрой Технологии продуктов питания Института пищевых производств Дальрыбвтуза Светлана Максимова.

Судьба риета «ОNLY CRUB» весьма перспективна: теперь эту разработку, родившуюся в Дальрыбвтузе, внедрят в производство, так что отведать оригинальный полезный крабовый паштет с биодобавками смогут жители разных городов и регионов России.

Руководство группы компаний «АГАМА» намерено продолжать сотрудничество с Институтом пищевых производств Дальрыбвтуза и впредь.Тесная связь науки и производства особенно актуализируется сегодня, когда перед отечественной пищевой индустрией стоит задача импортозамещения. Кафедры Дальрыбвтуза вносят свой заметный вклад в этот процесс.

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Приморье
Приморье
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