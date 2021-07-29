Национальный проект «Демография» — это, по большому счету, наша страна в миниатюре. Его главные цели — чтобы больше рождалось детей, чтобы они росли здоровыми, чтобы подрастающее поколение — да что там, все жители России — занимались спортом, чтобы пожилые люди не кисли в одиночестве, а вели активный образ жизни.

Для чего проект? Национальный проект «Демография» — комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости и продолжительности жизни. А уже в этих строчках заключается программа, с помощью которой государство планирует добиться поставленных целей. Это и финансовая поддержка семей при рождении детей, и содействие занятости молодых матерей, и укрепление общественного здоровья, и повышение спортивной активности населения. Ежегодно на реализацию всех программ, заложенных в нацпроект, выделяются весьма внушительные суммы. Например, в край из федерального бюджета в этом году на проект «Демография» поступило 6924 миллиона рублей. Это в целом. И местный бюджет добавил 2633 миллиона. На что же они пойдут? На финансовую поддержку семей при рождении детей в Приморском крае. На реализацию проекта «Старшее поколение», проекта «Спорт — норма жизни», на мотивацию населения к здоровому образу жизни… И нужно хорошо понимать: национальный проект — не абстрактная идея. В ходе его реализации по всем пунктам должны быть достигнуты конкретные показатели. Причем такие, которые можно отследить в реальной жизни: увеличение рождаемости, открытие определенного количества ясельных групп, создание заданного числа гериатрических центров и так далее. Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, итоговая цель всех национальных проектов — улучшение качества жизни. Вот только несколько примеров. Пенсионер уходит в Сеть. Чтобы расширить границы Сделать жизнь пенсионеров разнообразнее, дать возможность пожилым людям реализовать себя — все это задачи, которые ставит перед регионами проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Одним из способов вернуть пожилому человеку желание активно общаться, узнавать что-то новое является его приобщение к мировой сети Интернет. К компьютеру и тем возможностям, которые он открывает. В Приморском крае с 2014 года на базе центра социального обслуживания действует программа обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». За это время свидетельства об окончании курсов получили более 3,8 тысячи пожилых приморцев. В этом году более 70 пенсионеров уже окончили курсы компьютерной грамотности, которые организуют в Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Владивостоке и в селе Хороль. Приморский край — в списке 10 самых активных регионов, которые работают с пенсионерами по теме обучения компьютерной грамотности. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что старшее поколение жителей Приморья активно отправляет заявки на участие в VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2021». Из нашего края уже подано более 20. Конкурс компьютерной грамотности — совместный проект Ростелеком и Пенсионного фонда РФ. Побороться за звание самых продвинутых пользователей могут жители Приморья в возрасте 50+, освоившие компьютерную грамотность как самостоятельно, так и на специализированных курсах. Принять участие во всероссийском интернет-соревновании приморские пенсионеры могут вплоть до 15 октября. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса, выбрать одну из номинаций и приложить свою работу — эссе и две фотографии автора. По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, знакомство с информационными технологиями — это прежде всего изменение качества жизни пожилых людей: общение, преодоление социальной и информационной изоляции. Спорт — всем и каждому Проект «Демография» и его разделы касаются каждого приморца. Даже если вы молоды, холосты, абсолютно здоровы и уверены, что никакие социальные проекты к вам отношения не имеют. А на самом деле строительство стадиона в вашем селе — это часть проекта «Демография». Так, в Арсеньеве в прошлом году именно в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» появился стадион. А вскоре может возникнуть и школа батута и акробатики. Проработать такую возможность поручил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Арсеньевский городской округ. Школа батута и акробатики может появиться на базе гимназии № 7 Арсеньева 1993 года, где есть полноценный зал акробатики, и того самого стадиона. Общая площадь стадиона составляет 6,5 тысяч квадратных метров и включает волейбольное, баскетбольное, футбольное поля, круглую беговую дорожку, ямы для прыжков в длину, открытую площадку для воркаута и крытые тренажерные площадки. Под стадионом располагается современная дренажная система, установлено 30 камер для видеонаблюдения. Стадион в настоящее время открыт для местных жителей с 7.00 до 22.00. В течение учебного года площадки открываются с 14.00 — в первой половине дня здесь занимаются школьники. «В связи с тем, что Приморье все чаще становится местом подготовки для национальных сборных перед спортивными соревнованиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и с тем, что мы ранее с Министром спорта РФ Олегом Матыциным говорили о подготовке соответствующей базы, думаю, сможем найти средства и провести экспертизу здания гимназии, при необходимости восстановить его. Это нужно делать. Здесь есть тренеры, есть потребности. Подобных центров нигде в Приморье и на Дальнем Востоке нет», — подчеркнул Олег Кожемяко. В трудную минуту — рядом В рамках проекта «Демография» осуществляется программа «Старшее поколение», одна из составных частей которой — забота о людях с ограниченными возможностями здоровья. 38,2 миллиона рублей направлено с начала года на выплаты приморцам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Почти 550 жителей края ежемесячно получают по 13,5 тысяч рублей. Эта выплата — дополнительная мера социальной поддержки гражданам, трудовая деятельность которых заключается в уходе на дому за больным, нуждающимся в посторонней помощи. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, — ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. На сегодняшний день в Приморье это чуть более 22 тысяч рублей на одного члена семьи. Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми — обязательное условие получения выплаты. С начала реализации закона о новой мере социальной поддержки специальное обучение прошли более 700 человек. Почти 200 из них получили свидетельства об окончании курсов уже в этом году. Причем пройти обучение можно было и в период пандемии, просто оно проходило в онлайн-формате. Ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания «Школы реабилитации» при необходимости специалисты направляли по электронной почте. Дополнительная поддержка граждан, которые помогают инвалидам на дому, соответствует задачам системы долговременного ухода — важного сегмента проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Приморье — один из немногих российских регионов, которые в прошлом году ввели такую выплату. Учусь, чтобы быть востребованным В этом году благодаря национальному проекту «Демография» бесплатное обучение востребованным профессиям уже получают более 70 приморцев. Десять человек уже завершили обучение и успешно применяют полученные навыки на практике. 350 приморцев готовы приступить к обучению по различным профессиям. Они будут проходить подготовку на data-аналитика, реставратора, специалиста по кадрам, а также по многим другим направлениям. В Приморском крае определены три региональных оператора — Дальневосточный федеральный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Региональный центр развития профессиональных квалификаций, которые готовы принять всех желающих пройти обучение и переобучение востребованным профессиям. Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем профессий можно на портале «Работа в России». Пройти бесплатное обучение могут граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая признанных безработными); граждане в возрасте 50 лет и старше (в том числе пенсионеры); граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Мария ЦИРЛИНА

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