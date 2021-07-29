Спасует ли перед Беллой Свон капитанская дочка?

— Мой опыт педагога говорит: сегодня дети — в целом, я не говорю «на сто процентов», но тем не менее — читают мало и плохо, — говорит Людмила Зуева. — Отсюда низкий уровень грамотности, низкая речевая культура, неумение выразить свою мысль. А вот детей, которые читают, пусть даже «Сумерки» или фантастику, сразу видно. Я давно пришла к мысли, что многие дети с большим трудом учатся читать и понимать художественный текст, для них это самая большая сложность — процесс требует напряжения, работы воображения и вообще — интеллекта. И важно научить их.