Спасует ли перед Беллой Свон капитанская дочка?

Эти списки приносят домой в конце учебного года и современные дети. Впрочем, чаще всего их рассылает учитель в родительский чат. Списки книг для летнего чтения… Незыблемая часть учебного процесса. Всегда — в прошлом веке и в нынешнем…
— Да, читать на лето задают по-прежнему. Как всегда, как много лет назад, — говорит Людмила Зуева, учитель русского языка и литературы с огромным стажем, работающая в лицее МГУ. — Мы аккуратно раздаем списки, но… Но честно скажу — даже мои ученики (а в лицей чаще идут ребята сильные и мотивированные), не все, но большая часть, летом, увы, не читают. И вообще читают мало… Но все же отмечу, что в любом классе найдется небольшая группа детей читающих, которые честно выполняют задание.
Проверяется, читал ученик летом или нет, и что именно, просто: на первом же уроке литературы в сентябре учителя проводят анкету. И чаще всего выясняется, что большинство ничего по списку не читали или не читали за лето вообще.
Некоторые преподаватели, особенно в среднем звене, практикуют читательские дневники. Очень полезная вещь. Не все дети их ведут, но там, где учитель требовательный и ответственный, читательский дневник не превращается в профанацию. Проверка таких дневников очень помогает понимать круг чтения ребят.
— Есть дети, которые читают другую литературу — по рекомендации знакомых, ровесников, родителей, даже по спискам порталов тематических в Интернете. У меня ученица делала проект «Чтение в старших классах не по рекомендованным спискам». Интересное было исследование, — рассказывает Людмила Зуева.
Списки литературы для летнего чтения утверждаются на федеральном уровне и для всей страны они фактически одни и те же.
Найти их несложно, они есть в Интернете, да и у любой мамы школьника в телефоне актуальный на сегодняшний день всегда найдется.
— Список чтения, конечно, поменялся, это уже не те книги, которые задавали детям советского времени на лето, — говорит Людмила Зуева. — Особенно в области литературы XX века. Однако классика осталась. Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, Достоевский и так далее. Причем многим детям, когда спрашиваешь, что больше понравилось — Толстой или Достоевский, отвечают: Достоевский! Я понимаю, почему. У Толстого очень толстые романы. Большие книжки.
Как говорит педагог, когда на уроке читают фрагменты из романа Толстого, ученики с удовольствием слушают и обсуждают.
— В среднем звене чтение тоже задается на лето, но вообще мое мнение таково: нужно адаптировать этот список к современным реалиям, с учетом тех книг, которые появились за последнее время. Это интересная, умная литература — и она про понятные детям ситуации, про их современников. А те произведения, которыми зачитывались поколения, рожденные в 50–70-е годы, увы и ах, но в большинстве своем должны уйти в прошлое, — говорит Людмила Зуева.
А вот ряд книг, которые сейчас исключены из списков, педагог вернула бы. По ее мнению, в восьмом классе литература подобрана не лучшим образом: много произведений для взрослых — «Темные аллеи» Бунина, например. И хотя дети сейчас немного взрослее своих сверстников еще десятилетие назад, все же пока им рановато читать о силе ревности, говорит Людмила Зуева.
— Вообще трудно однозначно сказать, актуально или неактуально то или иное классическое произведение. Да, школьникам трудно читать «Грозу», поскольку у Островского язык произведений насыщен поговорками и оборотами XIX века, но… Когда с ребятами на уроках читаешь фрагменты и ставишь вопросы, которые им интересны, задевают за живое, заставляют размышлять и думать, то та же «Гроза» Островского вызывает целые дискуссии. В прошлом году у меня в 10-м классе ребята даже на перемену не пошли, так углубились в обсуждение «Грозы» и проблем ее героев, — отмечает учитель литературы.
Можно найти в Интернете и те списки, которые приносили домой ученики, например, в 70-е годы прошлого века. В 80-е… Если сравнить, то сразу выяснится, что из современного варианта практически пропали писатели из тех стран, которые раньше были республиками в составе СССР. Алесь Адамович, Ион Друце, Виллис Лацис, Юхан Смуул… Не найдешь уже в списках приключений Васька Трубачева и его приятелей, да и вообще литература до 70-х годов прошлого века почти не представлена, если, конечно, речь не идет о классике.
Плохо это или хорошо? Скорее всего, это естественно. Новые поколения не могут расти, воспитываясь на точно том же, на чем воспитывались их бабушки и дедушки…
Интересно, что небольшой опрос среди знакомых школьников, проведенный автором этих строк, показал: по списку летнего чтения дети летом почти не читают. 14-летняя Александра, например, честно призналась, что одолела положенную «Капитанскую дочку» — потому что пообещала маме. И с восторгом принялась читать про сложную жизнь Беллы Свон — героини саги «Сумерки».
— Мой опыт педагога говорит: сегодня дети — в целом, я не говорю «на сто процентов», но тем не менее — читают мало и плохо, — говорит Людмила Зуева. — Отсюда низкий уровень грамотности, низкая речевая культура, неумение выразить свою мысль. А вот детей, которые читают, пусть даже «Сумерки» или фантастику, сразу видно. Я давно пришла к мысли, что многие дети с большим трудом учатся читать и понимать художественный текст, для них это самая большая сложность — процесс требует напряжения, работы воображения и вообще — интеллекта. И важно научить их.
Педагог уверена: все зависит от того, как подается материал. Она не пользуется учебниками на уроках литературы, и самое важное для нее — художественный текст. И, естественно, для будущих сочинений — записи в виде тезисов и цитат в рабочей тетради.
— Этими записями я разрешаю пользоваться на уроке во время сочинений. Домашних сочинений давно не даю детям, потому что где-то они сами, где-то — с подачи родителей даже — они копируют сочинения из Интернета. А мне нужны их собственные мысли и то, как они эти мысли излагают, — заключает Людмила Зуева.
Стоит отметить, что в Приморской краевой детской библиотеке регулярно проходят книжные стендапы — публичные обсуждения книг. Участники стендапа получают книгу, которую они должны прочесть и ответить на вопрос: нужна ли она современному читателю.
Очередной стендап прошел 1 июля. Подростки от 13 до 15 лет высказывали свое мнение о книгах «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Стажеры» Аркадия и Бориса Стругацких, «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе, «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Все они должны были ответить на очень важный вопрос: нужны ли эти книги современному читателю или пора сбросить их с парохода современности?
Никто из стендаперов не решился отказать книге в праве на существование, хотя далеко не всем подросткам понравились книги, которые они вытянули на жеребьевке. Остался довольным книгой Ярослав Колесников. Он читал Нодара Думбадзе. Несмотря на то что героя книги и подростка разделяют почти 80 лет, Ярослав признался, что узнает в Зурико себя. Его выступление было, пожалуй, лучшим. Впрочем, жюри решило поделить 1-е место между Ярославом и Светланой Матвиенко. Ей тоже понравилась доставшаяся ей книга «Стажеры». Стругацкие захватили Светлану в плен, и девочка прочитала «Путь на Амальтею», «Страну багровых туч», «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу».
Не вызвала восторга у Алины Бовздей книга Николая Островского «Как закалялась сталь» — история Павки Корчагина эмоционального отклика не встретила.
Еще одно второе место досталось Таисии Панченко. Она читала «Облачный полк» и призналась, что это был сложный для нее текст, что никогда она не станет его перечитывать. Слишком жестоким показался ей главный герой, слишком тяжелым такое описание войны.
Третье место жюри присудило Веронике Крищук. «Пятнадцатилетний капитан» показался ей скучным. Девочка предположила, что это все из-за того, что слишком много она читала других книг о приключениях и много смотрела фильмов. Ей не хватало экшена, ярких эмоций и чувств. Она предположила, что читать книгу надо не в 13, а в 10 лет.
Мария ЦИРЛИНА