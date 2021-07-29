Третий не лишний

Но просто прийти к судье нельзя. Для того, чтобы суд начал рассматривать предмет спора и вникать в него, нужно подать специальный документ. Он называется иск или исковое заявление.
«Золотой Рог» пообщался с профессиональным юристом Алексеем Субачевым и составил подробную инструкцию о том, как правильно составить и подать исковое заявление. А также ответил на распространенные вопросы о ходе иска в коридорах и кабинетах суда.
Три буквы — много слов
Начнем с азов: иск — это заявление, в котором один человек просит суд обязать другого выполнить какое-то требование. Того, кто подает иск, называют истцом. Тот, кого хотят обязать, — ответчик. Есть и еще одно общее правило: основанием для обращения в суд является наличие нарушенного права (угрозы его нарушения), гарантированного законодательством.
«Нарушение прав может выражаться в неисполнении стороной договора определенных обязательств перед истцом, будь то: оплата стоимости товара, возврата заемных денежных средств, препятствование одним из собственников жилого помещения доступа в него другому. Возможно нарушение прав и при совершении в отношении истца действий, нарушающих его права и законные интересы: незаконное увольнение, причинение вреда здоровью, имуществу», — рассказывает юрист Алексей Субачев.
Ну-с, начнем-с
Составлять исковое заявление нужно тоже в соответствии с определенными требованиями и по правилам. Некоторые из них, например, указание фамилии, имени, отчества истца, места его проживания и так далее, имеют формальный характер. Однако есть и более содержательные требования.
«Это касается того, в чем заключается нарушение прав, либо угрозы их нарушения, обстоятельства, на которых истец обосновывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Сначала я описываю фактические обстоятельства дела, далее привожу суду нормы права, регламентирующие описанные ранее отношения истца и ответчика. А в конце я должен указать само требование, обращенное к суду», — добавляет эксперт.
Кстати, многие интересуются, нужно ли обращаться к помощи юриста, чтобы составить исковое заявление. Гражданско-процессуальный кодекс подразумевает, что иск может написать и человек без высшего юридического образования.
Голубями или через Госуслуги
Сейчас исковое заявление можно направить в судебный орган с помощью нескольких способов: можно отнести в канцелярию суда, направить по почте заполнить заявление в государственной автоматизированной системе «Правосудие». Но для этого нужно быть зарегистрированным на Госуслугах.
Когда оно попадает в суд, его принимают, регистрируют, а затем передают судье.
«Заявление в случайном порядке распределяется между судьями с учетом их нагрузки и специализации. После этого в течение 5 дней с момента передачи искового заявления судье, последний должен принять одно из следующих решений: о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу; об оставлении искового заявления без движения; об отказе в принятии искового заявления. Основанием для отказа может стать иной порядок, предусмотренный для рассмотрения заявления, неподсудность искового заявления суду», — рассказывает Алексей Субачев.
Кстати, иск могут вернуть из-за отсутствия подписи или из-за подачи его недееспособным лицом.
Отметим, что с даты получения и регистрации судом искового заявления и до проведения первого судебного заседания в среднем проходит месяц.
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Существует два варианта возврата иска. Один довольно позитивный для истца, а другой — не очень.
Первый случай — когда процесс еще не начался. То есть исковое заявление подано, но либо оно не было зарегистрировано, не было передано судье, либо не было вынесено определение о принятии иска к производству. До момента возбуждения дела истец вправе подать заявление об отзыве или возврате искового заявления. И это проходит без последствий для истца.
Второй вариант — это когда дело уже возбуждено.
«Если истец передумал безосновательно, то уплаченная при обращении в суд государственная пошлина будет ему возвращена в уменьшенном размере. Более того, если мы возьмем ситуацию в более глубокой стадии, то при немотивированном отказе от иска ответчик имеет право потребовать от истца возмещения расходов на оплату услуг представителя, понесенных в связи с рассмотрением иска, в полном объеме», — комментирует юрист.
Кстати, есть и третий способ прекращения движения иска и дела по нему: ответчик добровольно исполняет исковые требования, а истец отказывается от иска и для него никаких последствий не наступает.
Отметим, что отзывать иск в любом случае лучше в письменной форме, несмотря на то, что законом можно извещать суд о таком желании и в устном виде.
Права и обязанности
По словам юриста, права для всех участников процесса идентичные.
«Все права одинаковы для всех лиц, участвующих в процессе, которые предусмотрены статьей 35 гражданского процессуального кодекса. Такие очевидные и банальные права как: ознакомление с материалами дело, снятие с них копий, заявления ходатайств, предоставление доказательств, изучение их, заявление о проведении экспертизы, право давать объяснения суду как устно, так и письменно», — говорит Субачев.
Однако есть и специальные права у истца. Это изменение предмета иска — самого требования, которое озвучено, основания иска. Право заявить отказ от иска. Право заключить мировое соглашение с ответчиком. И, само собой, пользоваться правом услугой представителя.
Добавим, что для участия в деле, рассматриваемого в рамках гражданско-процессуального судопроизводства, требования у представителя диплома о наличии высшего юридического образования, нет.
«Оно появляется на уровне не ниже суда субъекта. В нашем случае это Приморский краевой суд», — отмечает специалист.
Логическое завершение
Важно помнить, что истец не всегда получает то, что запросил в своем заявлении. Даже если суд удовлетворяет требования истца, то они не всегда исполняются в полном объеме. Ответчик может хитрить, уходить от ответственности и затягивать процесс.
Мария ЦИРЛИНА