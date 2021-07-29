Третий не лишний

Первый случай — когда процесс еще не начался. То есть исковое заявление подано, но либо оно не было зарегистрировано, не было передано судье, либо не было вынесено определение о принятии иска к производству. До момента возбуждения дела истец вправе подать заявление об отзыве или возврате искового заявления. И это проходит без последствий для истца.