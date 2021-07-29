В Приморье прошла спецоперация по уничтожению конопли

В Приморском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак-2021», в рамках которой специалисты уничтожили 63 очага конопли на площади более 40 гектаров, сообщили в правительстве региона.

Стоит отметить, что операция «Мак» проводится в Приморье с 2007 года. В ней участвуют оперативники МВД, ФСБ, Росгвардии, погрануправления, таможни, 5-й армии РФ и Тихоокеанского флота при поддержке специалистов регионального правительства. «Главная цель операции — пресечь распространение наркотиков растительного происхождения на территории Приморского края, выявить лица, выращивающие наркосодержащие растения, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических средств на их основе», — рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморья. Основные усилия правоохранителей направлены на выявление и ликвидацию незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, уничтожение очагов произрастания дикорастущих растений, перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения. Во время первого этапа операции оперативники обнаружили 61 незаконно выращенный посев конопли, изъяли почти восемь тысяч растений. За всё время операции удалось обнаружить и уничтожить 63 очага дикорастущей конопли на площади 40,2 гектара. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 65 килограммов наркотических средств растительного происхождения. «Выявлены 172 преступления, составлено 114 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств», — отметили в ведомстве. Операция «Мак-2021» в Приморском крае продлится до октября. Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

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