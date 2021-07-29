Заедать пандемию приморцы решили шоколадом

В России средний чек на покупку шоколада по итогам первой половины 2021 года составил 399 рублей, что на 13% больше, чем год назад. Конечно, шоколадные плитки подорожали, но и продажи в штуках также возросли — на 9%. Об этом говорится в исследовании, которое провели эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс».

Как стало известно РИА Новости, в числе самых раскупаемых числятся молочный шоколад, шоколад с орехами и классический темный шоколад. Больше всего тратились на лакомство в Ленинградской области, Приморском крае и Хакасии — за одну покупку отдавали более 500 рублей. Спрос на шоколадные конфеты также возрос — в среднем по стране за один поход в универмаг брали на 185 рублей, более чем на четверть больше, чем года назад. При этом продажи в килограммах выросли на 45%. В списке раскупаемых — шоколадные конфеты с мягкой начинкой в коробке, весовые шоколадные конфеты с твердой начинкой и маленькие шоколадные батончики. Эксперты отмечают, что в период ковидных ограничений граждане стали чаще поднимать настроение шоколадом. От привычки, сложившейся во время «удаленки», не стали отказываться даже весной, когда люди начинают усиленно заниматься спортом и уделяют больше внимания питанию и различным диетам, чтобы привести себя в форму после зимних месяцев, отмечают аналитики «Чек Индекс». Корреспондент делового издания «Золотой Рог» поинтересовался у владивостоксих предпринимателей, занимающихся производством шоколада, действительно ли приморцев можно назвать сладкоежками, когда чаще всего раскупают плитки и как сказалась пандемия на работе частных шоколадных фабрик. По мнению мастера по изготовлению шоколада и карамели Константина Кондратюка, на элитных изделиях массовый спрос не отразился. Его продукцию, расфасованную в яркие упаковки, хорошо раскупали к праздникам. Но дорогой кондитерский продукт не выдержал пандемии. Ремесленный шоколад распространяли через кафе, магазины подарков, но они одни из первых закрылись в разгар локдауна. А крупные продовольственные супермакеты элитный товар не брали — у них все полки уже были заняты, и авторскому шоколаду не нашлось там места. Производство пришлось закрыть и заняться более доходным делом. — Может, дело пошло бы лучше, если бы мы сделали упор на полезные добавки и предложили продукцию на реализацию в торговые точки, специализирующиеся на товарах здорового питания. Тогда, возможно, ее раскупали бы вечно худеющие дамы, из тех, что следят за своим здоровьем, едят только полезную пищу и занимаются фитнесом, — предполагает экс-шоколатье. — Кроме того, шоколад — это сезонный продукт. Готовясь к лету, многие сидят на диетах, в жару также на сладкое, хоть и шоколадное, не тянет, потому потребление плиток падает значительно, в разы. Но к зиме потребность нарастает, компенсируя потери: к октябрю похолодает и все завернутся в пледы, нальют чашку чая или кофе, и потянутся за шоколадками. К тому же Новый год и Рождество вызывают просто ажиотажный спрос на сладкое, а элитный продукт охотно берут на подарки. Но мы до благоприятных перемен — отмены локдауна и наступления холодов, — не дотянули. Изготовление изделий из шоколада для жительницы Владивостока Ольги Ивановой поначалу было своего рода хобби, которое появилось после окончания кулинарной академии. Сладкими десертами радовали друзей и партнеров по бизнесу. Это были небольшие партии авторских необычных шоколадок. — В нашем случае объемы реализации были ограничены только возможностями «домашнего» производства. Мы не увлекались количеством, делая ставку на качество. Производили бы больше, столько же и продавали бы, — отмечает предприниматель. С началом пандемии — с 2020 года — потребность в шоколаде заметно выросла, считает Ольга. Шоколад способствует выработке гормонов счастья, как уверяют ученые. Его не зря называют источником эндорфинов. И заедая тревоги, вызванные ковидными ограничениями, люди, видимо, таким образом искали маленькие поводы для радости, пытались скрасить свою жизнь в достаточно тяжелый период. — Причем увеличился спрос на дорогой качественный шоколад, — рассказывает предпринимательница. — И это при том, что в разгар пандемии, не секрет, кто-то терял работу, у кого-то сокращались доходы, и немало людей были вынуждены сильно экономить, урезать расходы. Но, тем не менее, дорогой шоколад раскупался быстрее, чем в доковидное время, — уверяет предпринимательница. К концу этого года «шоколадный проект» планируется запустить в новом формате — в виде небольшого производства. Выпускать станут больше, а ассортимент скорректируют с учетом изменившихся предпочтений потребителей. — Будем выпускать плитки, драже и трюфеля. На сегодня — это основной вид продукции в намеченном нами ассортименте, — делится Ольга Иванова. — Плитки и драже — это очень востребованный трэвел-формат, который удобно брат с собой в дорогу в баночке или коробочке, удобно есть на ходу. Трюфеля — это больше гурманская история. Выполненные из горького шоколада, они замечательно сочетаются с алкогольными напитками. Молочные — хороши для домашних посиделок, их берут к чаю, кофе. Последнее время спрос переместился в сторону темных и горьких шоколадов, в которых содержание какао-бобов начинается от 50-55 процентов. Молочные плитки нынешние сладкоежки также берут, но уже предпочитают, в основном, с различными наполнителями — орехами, сухофруктами. А вот продажи белых плиток сильно упали, потребители все больше выбирают шоколад с ярко выраженным, присущим ему вкусом. Плюс ко всему на выборе любителей «сладенького» сказывается нарастающая в обществе тенденция к здоровому образу жизни — потребители все чаще выбирают кондитерские изделия с меньшим содержанием сахара и это направление сказывается и на натуральной продукции из какао-бобов. Татьяна ЯРМОЛЕНКО Фото: ИК "Золотой Рог"

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