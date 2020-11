Нет уж, дудки!

Приморцы четко и ясно ответили на вопрос власти, почему они массово уезжают из региона

Приморцы четко и ясно ответили на вопрос власти, почему они массово уезжают из региона Национальная программа развития Дальнего Востока, которая станет одной из ключевых тем Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке, в случае ее принятия позволит сделать рывок в деле улучшения качества жизни в регионе. Об этом на днях заявил полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. - На полях форума пройдет Президиум Государственного Совета, на нем будет рассматриваться национальная программа развития Дальнего Востока. У программы есть свои цели, свои задачи, они связаны с улучшением жизни людей на Дальнем Востоке по всем направлениям выше среднероссийского уровня. Да, мы начали с экономики, но про жизнь людей тоже нельзя забывать, иначе люди будут продолжать уезжать с Дальнего Востока. Если сможем доказать, обосновать, принять Национальную программу, то в этом отношении будет сделан сильный рывок, - заявил господин Трутнев. К сожалению, подобные слова из уст самых разных чиновников звучат на каждом ВЭФе. Ранее примерно это же звучало и в период подготовки к саммиту АТЭС, когда российские власти впервые активно заговорили о «повороте страны на Восток». Увы, фактически саммит 2012 года стал последним на данный момент осязаемым рывком к благополучию. Да и то этот рывок касался только Владивостока, который получил несколько масштабных инфраструктурных объекта. После 2012 года ситуация не просто замерла, но стремительно покатилась вспять. Обидно и горько видеть, как за считанные годы преображаются города тихоокеанского побережья других стран АТР и как в прямом смысле слова зарастает травой форпост России. Так, Свободный порт Владивосток (позже этот режим зачем-то распространили почти на все прибрежные города Дальнего Востока, чем девальвировали его ценность), на который делались большие ставки, просто выродился в экономическую фикцию. Кураторы проекта заняты только одним - наполнением списка резидентов. Видимо, для отчета наверх. Ничуть не лучше ситуация и с ТОРами. «За 2018 год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. За 2019 год итоги еще не подведены, но оснований для оптимизма нет» Все это к тому, что в реальности никакого развития региона как не было, так и нет. Все прекрасно знают, что многие мегапроекты презентуются на форуме из года в год, подписываются договоры, но дальше этого дело не идет. Тем временем реальная ситуация в огромном, но полупустом регионе продолжает буквально катиться в пропасть. Можно сколько угодно манипулировать со «средними зарплатами» и «официальной инфляцией», но факт остается фактом - дальневосточники, и без того лишенные многих благ цивилизации, стремительно беднеют. Плюс ко всему все более колониальный характер принимает засилье в регионе «московского» капитала. Недавно администрация Приморья разместила на своей странице в социальных сетях опрос на волнующую всех тему: «Какие меры, на Ваш взгляд, помогут сократить отток населения из Приморского края?». И получила множество нелицеприятных ответов. Итак, какую оценку дают властям - от местных до федеральных - жители Приморья. Отзывы проанализировало издание PortoFranko. Напомним, данные Приморскстата неутешительны: за 2018 год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. За 2019 год итоги еще не подведены, но оснований для оптимизма нет. Эксперты пеняют, что если отток населения продолжится подобными темпами, то Приморье по своей численности может вернуться к царским временам. И вот в этой интересной ситуации администрация Приморского края, отдадим должное за смелость, решила узнать мнение народа в социальной сети. И получила в ответ то, что и следовало ожидать. Люди говорили о самом наболевшем. - Повысить уровень жизни на далекой окраине - до московской или питерской, - пишет Лена СТУПАЕВА. - Снизить ценники на ЖКХ, продукты, перелеты. Повысить коренным приморцам пенсии и надбавки за то, что живем в далеком краю всю свою жизнь. Почему рыба дороже мяса? - Прекратить гробить местное производство, - предлагает Марина Войтенко. - Угробили птицефабрики, тепличное хозяйство, рыбообработка... - Вы выдаете «ДВ га», но куда продукцию сдать? - задается резонным вопросом Елена Землянуха. - Сетевики не возьмут… - Ваш вопрос похож на агонию… Это выглядит, будто пожарные бегают вокруг сильно горящего дома и спрашивают у прохожих: «Народ, а что делать надо, чтобы дом так сильно не горел?» - пишет Евгений КАБАЛОВ. - Возвращаемся к пройденному, к сожалению, - пишет Максим БЕРКУТ. - Льготы, низкая ставка по ипотеке и потребкредитам, пересмотр ставки по налогам, кадастровой стоимости, развитие социальной сферы, доступное жилье, пенсии. Возможность приобретения транспорта с низкой пошлиной... - Дайте ипотеку молодежи под низкий процент и без первоначального взноса, без всяких условий! - это предложение Алексея П. могло бы решить вопрос оттока населения мгновенно. То есть на ВЭФ кураторам региона, готовящим доклады на Госсовет, можно особо ничего не выдумывать. Еще раз, спасибо смелости администрации Приморья. Люди все «проанализировали» за них. Итак, вот слова и фразы, которые обязательно должны прозвучать в докладах по «развитию ДФО»: «повышение зарплат до уровня московских, а в перспективе и выше», «введение реального дальневосточного коэффициента к пенсиям», «снижение тарифов ЖКХ за счет госдотаций этому сектору экономики», «дотирование перевозок основной группы продовольственных товаров», «льготная ипотека для всех жителей региона», «распространение льгот на пассажирские авиа- и железнодорожные перевозки всех без исключения дальневосточникам». И это только для завязки серьезного разговора. Все остальное, о чем собираются поговорить на ВЭФ члены Госсовета, должно быть производным… Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

