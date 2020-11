Путин перевел своего полпреда на остров Русский

Но полноценный переезд ведомства откладывается на начало следующего года

Но полноценный переезд ведомства откладывается на начало следующего года Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на территорию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Ранее полпредство располагалось в Хабаровске. «Внести в указ президент РФ от 28 июля 2000 года №1403 «О размещении полномочных представителей президента РФ в федеральных округах и сотрудников их аппаратов» ... следующие изменения: ... позицию Дальневосточный - город Хабаровск, улица Шеронова, дом 22 заменить позицией следующего содержания: Дальневосточный - город Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литер Н», - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Досье газеты «Золотой Рог»: 13 декабря 2018 года г-н Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря 2018 года фице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

