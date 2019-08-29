Путин перевел своего полпреда на остров Русский

Досье газеты «Золотой Рог»: 13 декабря 2018 года г-н Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря 2018 года фице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций.