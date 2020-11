Стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на ВЭФе

Соседей представит вице-премьер Госсовета КНР

Соседей представит вице-премьер Госсовета КНР Делегацию Китая на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит вице-премьер Госсовета КНР ХУ Чуньхуа. Выходец из провинции Хубэй считается из основных претендентов на пост председателя КНР после СИ Цзиньпина. Планируется, что на форуме вице-премьер Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Напомним, что делегацию Республики Корея на ВЭФе возглавит вице-премьер по экономике ХОН Нам Ги. Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

