Стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на ВЭФе

Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.