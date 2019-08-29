В Приморье введено чрезвычайное положение

Постановлением главы региона краевой режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.