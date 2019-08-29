В Приморье введено чрезвычайное положение

В Приморье введено чрезвычайное положение

29 августа 2019, 11:52
Общество
Хляби небесные разверзлись накануне Восточного экономического форума

Хляби небесные разверзлись накануне Восточного экономического форума

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО в четверг на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям ввел краевой режим ЧС. Ранее режим ЧС был введен во Владивостоке

В ночь на вторник в Приморье начался сильный дождь и продолжался до утра четверга. Подтоплены дома и дороги, реки переполнены и выходят из берегов. В Хасанском районе из-за схода селя, вызванное ливнями, было нарушено движение поездов. Руководством Примводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

Постановлением главы региона краевой режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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