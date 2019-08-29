Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду

Энергетики обращают внимание, что сроки подачи горячей воды могут быть сдвинуты из-за ремонтных работ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» на участках теплотрасс, не прошедших гидравлические испытания. Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт управляющими компаниями и ТСЖ внутридомовой системы теплоснабжения. В этом случае, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно подготовить акт об отсутствии горячей воды с обязательным указанием дат непредставления услуги в доме и передать документ специалистам Приморской генерации для произведения перерасчета.