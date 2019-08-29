Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду

Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду

29 августа 2019, 12:52
Общество
В случае отсутствия коммунальной услуги из-за проведения ремонтных работ

В случае отсутствия коммунальной услуги из-за проведения ремонтных работ

Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение (ГВС) по предоставленным актам в случае проведения ремонтных работ после гидравлических испытаний.

Гидравлические испытания во Владивостоке проходят в три этапа:

С 5 по 12 августа без ГВС остались жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подверглась и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС остались жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга отсутствовала у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики обращают внимание, что сроки подачи горячей воды могут быть сдвинуты из-за ремонтных работ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» на участках теплотрасс, не прошедших гидравлические испытания. Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт управляющими компаниями и ТСЖ внутридомовой системы теплоснабжения. В этом случае, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно подготовить акт об отсутствии горячей воды с обязательным указанием дат непредставления услуги в доме и передать документ специалистам Приморской генерации для произведения перерасчета.

По вопросам начисления, перерасчета и оплаты горячей воды, тепловой и электрической энергии, начислений пени за просрочку платежа, доставки платежных документов, получения справок, изменений сведений в лицевом счете, качества услуг обращайтесь по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб.09:00-17:00, без перерыва)

г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва)

г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва)

г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., Сб.10:00-13:00, без перерыва)

г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00)

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00)

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00)

А также на телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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