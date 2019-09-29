«Всех тигров, тигриц и тигрят Приморья и не только - с Днём тигра! Представляю центральные улицы Владивостока в оранжево-чёрных цветах - тигриное шествие, как тигриное нашествие. Уникальный фирменный праздник стал любимой традицией горожан, символизирующей бережное и уважительное отношение к природе и её обитателям. Прочёл, что нынешний День тигра уже юбилейный - двадцатый. Как быстро бежит время… Берегите окружающую среду и себя) Всем весёлого настроения и позитивного дня!».