В Приморье хранение норки, чернобурки и соболя обошлось женщине в четыре миллиона

Ранее в нескольких магазинах Находки таможенники обнаружили и изъяли шубы и жилеты из меха норки, чернобурой лисы, соболя — все они завезены из Поднебесной без уплаты таможенных платежей. Товар на сумму 8,4 млн рублей принадлежал владелице магазинов.