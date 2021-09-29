В Приморье хранение норки, чернобурки и соболя обошлось женщине в четыре миллиона

Ранее в нескольких магазинах Находки таможенники обнаружили и изъяли шубы и жилеты из меха норки, чернобурой лисы, соболя — все они завезены из Поднебесной без уплаты таможенных платежей. Товар на сумму 8,4 млн рублей принадлежал владелице магазинов.
В отношении коммерсантки Находкинская возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ (незаконное хранение товаров). Данная статья предусматривает штраф для юридических лиц в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, возможна и его конфискация.
Предпринимательницу признали виновной и обязали заплатить штраф. Женщина добровольно возместила причиненный государству ущерб и заплатила по минимуму, предусмотренному нормой закона, — 4,2 млн рублей.