В Приморье хранение норки, чернобурки и соболя обошлось женщине в четыре миллиона

В Приморье хранение норки, чернобурки и соболя обошлось женщине в четыре миллиона
В Приморье хранение норки, чернобурки и соболя обошлось женщине в четыре миллиона
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За хранение меховых изделий, незаконно ввезенных в Россию из Китая, коммерсантка из Приморья заплатила многомиллионный штраф, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Ранее в нескольких магазинах Находки таможенники обнаружили и изъяли шубы и жилеты из меха норки, чернобурой лисы, соболя — все они завезены из Поднебесной без уплаты таможенных платежей. Товар на сумму 8,4 млн рублей принадлежал владелице магазинов.

В отношении коммерсантки Находкинская возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ (незаконное хранение товаров). Данная статья предусматривает штраф для юридических лиц в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, возможна и его конфискация.

Предпринимательницу признали виновной и обязали заплатить штраф. Женщина добровольно возместила причиненный государству ущерб и заплатила по минимуму, предусмотренному нормой закона, — 4,2 млн рублей.

Сюжеты:
Приморье
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