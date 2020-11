Бизнес-гороскоп: У Близнецов денег будет хоть на двоих

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября ОВЕН. Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. На работе возможны задержки по срокам завершения проектов. Будьте к этому готовы. ТЕЛЕЦ. Давно ожидаемые деньги наконец-то придут к вам, правда, только в конце недели. Но даже они не смогут полностью удовлетворить ваши запросы. Так что пока лучше обходить магазины стороной. Отношения с партнерами будут постепенно налаживаться. И к концу недели они даже будут во многом с вами согласны. БЛИЗНЕЦЫ. У вас нет недостатка в деньгах. Появятся дополнительные источники дохода. Необходимые покупки и приобретения лучше запланировать в среду или в субботу. В воскресенье вы можете рассчитывать на финансовую помощь любимого человека. РАК. У вас успешный период. Если вы готовы много работать и проявить себя, финансовых проблем у вас точно не будет. Ваши таланты оценят, и без премии вы не останетесь. ЛЕВ. Во вторник могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, связанные с финансами. Непредвиденные затраты грозят потребовать крупных сумм, поэтому стоит задуматься о кредите. Проверяйте надежность новых деловых партнеров втрое тщательнее, чем обычно. ДЕВА. На этой неделе вам, похоже, придется срочно менять планы и искать нестандартные решения деловых проблем. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров. Финансовое положение стабилизируется, но ему еще далеко до идеала. ВЕСЫ. Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами и не разглашайте бизнес-тайны или производственные планы. В пятницу появится возможность украсить свой гардероб чем-то новым. СКОРПИОН. Неделя вполне благоприятна для деловой активности. Вас ждут солидные денежные поступления и интересные новые проекты. Во вторник вас может несколько озадачить деловая встреча, но потом все сложится наилучшим образом. СТРЕЛЕЦ. Неделя удачна для приобретения бытовой техники или начала ремонта квартиры. Вы не испытываете недостатка в средствах и можете не экономить. В четверг возможны денежные поступления. КОЗЕРОГ. В среду у вас появиться возможность неплохо заработать, или вас ожидает внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит и бережнее относиться к своим денежным ресурсам. Кредиты сейчас лучше не брать. ВОДОЛЕЙ. Ваши планы по поводу командировок и деловых встреч могут расстроиться. Нежелательно это принимать близко к сердцу, что ни делается, всё к лучшему, даже если вы поймете это не сразу. Финансовые возможности будут несколько скромнее, чем обычно, но это вряд ли вас заденет. РЫБЫ. В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется, в полном соответствии с народной мудростью, ждать три года. Так что лучше самим проявить инициативу. В пятницу и субботу стоит сэкономить, возможно - просто воздержаться от трат. Рассчитывать на денежные поступления на этой неделе не приходится. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

