Молодым медикам дадут крышу

Остановить отток выпускников медицинских учебных заведений помогают меры поддержки и интересные задачи Решение кадрового вопроса считается одной из приоритетных задач в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. В рамках привлечения новых кадров в медицину в Приморском крае проводится масштабная работа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона. Также, в регионе работают программы «Земский фельдшер», «Земский доктор» и дополнительные меры поддержки, введенные губернатором. На реализацию обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами предусмотрено финансирование в размере 130,5 млн рублей на три года. «Целевик» оправдывает средства Один из способов решения кадрового дефицита - увеличение так называемых «целевых мест» в медицинских вузах. Каждый специалист, отучившийся по условиям целевого набора, должен будет отработать не менее пяти лет в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор. В этом году целевой набор в Тихоокеанский государственный медицинский университет увеличен в три раза. Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор. Расширилось и число специализаций, на которые смогут поступить в этом году абитуриенты. К лечебному делу, педиатрии и стоматологии, на которые традиционно принимали «целевиков», добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация и клиническая психология. На дне открытых дверей в ТГМУ вопрос целевого набора был одним из самых волнующих. Многие родители интересовались, как можно определить ребенка на такой набор. Сами абитуриенты уверены, что целевой набор – это очень удобно. У тебя есть профессия и уверенность в том, что после окончания университета ты не останешься без работы. Многие студенты считают, что пять лет отработки помогут стать специалистом высокого уровня, и хотели бы затем пройти обучение или стажировку в заграничных клиниках для обмена опытом. Твори добро Многие не хотят ждать окончания вуза и уже сейчас стараются воплощать в жизнь проекты, которые помогут населению региона стать здоровее. Александра КУЛЬЖИНСКАЯ сейчас на шестом курсе ТГМУ, планирует работать акушером-гинекологом и после обучения отправится работать в Магадан. Во время учебы она стала региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Приморском крае. «У этого движения есть шесть направлений, - рассказывает Александра. - Первое – помощь в лечебно-профилактических учреждениях, там волонтеры помогают младшему и среднему медицинскому персоналу. Второе – проведение просветительской работы для школьников и студентов. Третье – ЗОЖ длиною в жизнь. Люди без медицинского образования, но с базовыми знаниями проводят просветительскую работу о здоровом образе жизни. Четвертое – помощь медицинскому персоналу на спортивно-массовых мероприятиях. Пятое – популяризация кадрового донорства. Волонтеры доносят до людей пользу этого мероприятия, сами сдают кровь и оказывают посильную помощь медицинскому персоналу. Шестое – работа со школьниками. Мы даем возможность попробовать профессию «на вкус» тем ребятам, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с медициной. Главная цель – популяризация здорового образа жизни и заботы о своем здоровье. Для самих волонтеров это отличная практика общения с возможными пациентами еще до начала работы в клинике. Наши студенты имеют возможность поработать в разных отделениях и понять, к какой специализации лежит душа. Среди волонтеров нередки случаи, когда студент, поработав в том или ином отделении, внезапно понимает, что ему интересно совсем другое, и вместо офтальмологии, например, уходит в кардиохирургию. В дальнейших планах у нас - развиваться дальше, привлекать больше волонтеров-добровольцев». С 2016 года волонтеры ТГМУ участвуют в сопровождении спортивных соревнований и организовывают различные акции в Приморье. «В мае 2019 года я организовала акцию «два по цене одного», - вспоминает координатор по санитарно-просветительской работе «Волонтеров-медиков» во Владивостоке Александра ФОМИНА. - Группа волонтеров выходила на улицу с табличками «обними меня». Таким образом мы проверяли готовность прохожих взаимодействовать с нами. После этого мы стали проводить опросы, посвященные правильному питанию и выдавать памятки со списками полезных продуктов. Иногда предлагали прохожим вместе с нами поприседать, а людей в возрасте - поделать наклоны. Главная цель этого проекта – просветительская работа. Мы приезжаем с такими лекциями в школы и вузы. Уже начали сотрудничать с Хабаровском. Там проводятся лекции о риске сердечно-сосудистых заболеваний. В следующем году хотим расширяться, разнообразить точки, где стоим. Планируем показывать на специальном манекене основы первой помощи». Зарубежье научит… На базе Дальневосточного федерального университета будут запущены совместные дополнительные образовательные российско-корейские программы в области медицины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 20 марта было подписано ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В рамках соглашения будут реализованы совместные дополнительные образовательные программы в области общественного здоровья и медицины, также планируется создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне. Обучение планируется осуществлять на английском языке, с выдачей двойного диплома ДВФУ и MII Asia. Большая часть преподавательского состава будет состоять из преподавателей университетов Республики Корея. На базе медицинского центра ДВФУ планируется создать корейскую стоматологическую клинику, в которой смогут работать после обучения выпускники стоматологического факультета. Корейская сторона будет участвовать в проекте как интеллектуальный и финансовый партнер. …край поддержит Молодые специалисты особенно нужны в районных больницах. Для того чтобы они ехали туда охотнее, нужно комплексное развитие поселков и деревень. «Если молодой специалист приезжает туда с семьей, то нужно, чтобы у супруга или супруги тоже было рабочее место, а у ребенка - детский сад, - объяснил главный врач Хорольской центральной районной больницы Иван БЕЛЕВИЧ. - Все, что нужно - это благоустроенное жилье и комфортная среда обитания». Для этого администрацией Приморского края был разработан социальный пакет для медицинских работников. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются: - единовременная денежная выплата («подъемные») – от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от района, врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тыс. рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций; - компенсация оплаты ЖКХ: 100% – на селе, 1535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления; - 100-процентная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тыс. рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации; - ежемесячные выплаты – 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей – дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу; Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3 тыс. рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II)». Выявление должен подтвердить врач-онколог по месту жительства или в краевом онкодиспансере. На фото: Многие студенты не хотят ждать окончания вуза и уже сейчас стараются воплощать в жизнь проекты, которые помогут населению региона стать здоровее. Фото автора Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. КРОМЕ ТОГО «Медицинская» ипотека Основной проблемой молодые специалисты называют отсутствие жилья. По их мнению, если везде приходится арендовать квартиру, то зачем привязывать себя к одному месту? Сейчас эту проблему предлагает решить Корпорация развития жилищного строительства. Она разработала программу «Доступная ипотека» по поручению руководства региона, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Теперь медики смогут получить ипотечный займ от 5,5% по программе льготного ипотечного кредитования. Они смогут воспользоваться двумя продуктами. Первый предполагает выдачу займов под процентную ставку от 5,5%. В 2019 году планируется выдать 400 таких льготных кредитов. Второй предполагает поддержку молодых выпускников, окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счет краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

