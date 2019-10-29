Молодым медикам дадут крышу

Решение кадрового вопроса считается одной из приоритетных задач в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. В рамках привлечения новых кадров в медицину в Приморском крае проводится масштабная работа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона. Также, в регионе работают программы «Земский фельдшер», «Земский доктор» и дополнительные меры поддержки, введенные губернатором. На реализацию обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами предусмотрено финансирование в размере 130,5 млн рублей на три года. «Целевик» оправдывает средства Один из способов решения кадрового дефицита - увеличение так называемых «целевых мест» в медицинских вузах. Каждый специалист, отучившийся по условиям целевого набора, должен будет отработать не менее пяти лет в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор. В этом году целевой набор в Тихоокеанский государственный медицинский университет увеличен в три раза. Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор. Расширилось и число специализаций, на которые смогут поступить в этом году абитуриенты. К лечебному делу, педиатрии и стоматологии, на которые традиционно принимали «целевиков», добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация и клиническая психология. На дне открытых дверей в ТГМУ вопрос целевого набора был одним из самых волнующих. Многие родители интересовались, как можно определить ребенка на такой набор. Сами абитуриенты уверены, что целевой набор – это очень удобно. У тебя есть профессия и уверенность в том, что после окончания университета ты не останешься без работы. Многие студенты считают, что пять лет отработки помогут стать специалистом высокого уровня, и хотели бы затем пройти обучение или стажировку в заграничных клиниках для обмена опытом. Твори добро Многие не хотят ждать окончания вуза и уже сейчас стараются воплощать в жизнь проекты, которые помогут населению региона стать здоровее. Александра КУЛЬЖИНСКАЯ сейчас на шестом курсе ТГМУ, планирует работать акушером-гинекологом и после обучения отправится работать в Магадан. Во время учебы она стала региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Приморском крае. «У этого движения есть шесть направлений, - рассказывает Александра. - Первое – помощь в лечебно-профилактических учреждениях, там волонтеры помогают младшему и среднему медицинскому персоналу. Второе – проведение просветительской работы для школьников и студентов. Третье – ЗОЖ длиною в жизнь. Люди без медицинского образования, но с базовыми знаниями проводят просветительскую работу о здоровом образе жизни. Четвертое – помощь медицинскому персоналу на спортивно-массовых мероприятиях. Пятое – популяризация кадрового донорства. Волонтеры доносят до людей пользу этого мероприятия, сами сдают кровь и оказывают посильную помощь медицинскому персоналу. Шестое – работа со школьниками. Мы даем возможность попробовать профессию «на вкус» тем ребятам, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с медициной. Главная цель – популяризация здорового образа жизни и заботы о своем здоровье. Для самих волонтеров это отличная практика общения с возможными пациентами еще до начала работы в клинике. Наши студенты имеют возможность поработать в разных отделениях и понять, к какой специализации лежит душа. Среди волонтеров нередки случаи, когда студент, поработав в том или ином отделении, внезапно понимает, что ему интересно совсем другое, и вместо офтальмологии, например, уходит в кардиохирургию. В дальнейших планах у нас - развиваться дальше, привлекать больше волонтеров-добровольцев». С 2016 года волонтеры ТГМУ участвуют в сопровождении спортивных соревнований и организовывают различные акции в Приморье. «В мае 2019 года я организовала акцию «два по цене одного», - вспоминает координатор по санитарно-просветительской работе «Волонтеров-медиков» во Владивостоке Александра ФОМИНА. - Группа волонтеров выходила на улицу с табличками «обними меня». Таким образом мы проверяли готовность прохожих взаимодействовать с нами. После этого мы стали проводить опросы, посвященные правильному питанию и выдавать памятки со списками полезных продуктов. Иногда предлагали прохожим вместе с нами поприседать, а людей в возрасте - поделать наклоны. Главная цель этого проекта – просветительская работа. Мы приезжаем с такими лекциями в школы и вузы. Уже начали сотрудничать с Хабаровском. Там проводятся лекции о риске сердечно-сосудистых заболеваний. В следующем году хотим расширяться, разнообразить точки, где стоим. Планируем показывать на специальном манекене основы первой помощи». Зарубежье научит… На базе Дальневосточного федерального университета будут запущены совместные дополнительные образовательные российско-корейские программы в области медицины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 20 марта было подписано ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В рамках соглашения будут реализованы совместные дополнительные образовательные программы в области общественного здоровья и медицины, также планируется создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне. Обучение планируется осуществлять на английском языке, с выдачей двойного диплома ДВФУ и MII Asia. Большая часть преподавательского состава будет состоять из преподавателей университетов Республики Корея. На базе медицинского центра ДВФУ планируется создать корейскую стоматологическую клинику, в которой смогут работать после обучения выпускники стоматологического факультета. Корейская сторона будет участвовать в проекте как интеллектуальный и финансовый партнер. …край поддержит Молодые специалисты особенно нужны в районных больницах. Для того чтобы они ехали туда охотнее, нужно комплексное развитие поселков и деревень. «Если молодой специалист приезжает туда с семьей, то нужно, чтобы у супруга или супруги тоже было рабочее место, а у ребенка - детский сад, - объяснил главный врач Хорольской центральной районной больницы Иван БЕЛЕВИЧ. - Все, что нужно - это благоустроенное жилье и комфортная среда обитания». Для этого администрацией Приморского края был разработан социальный пакет для медицинских работников. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются: - единовременная денежная выплата («подъемные») – от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от района, врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тыс. рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций; - компенсация оплаты ЖКХ: 100% – на селе, 1535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления; - 100-процентная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тыс. рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации; - ежемесячные выплаты – 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей – дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу; Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3 тыс. рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II)». Выявление должен подтвердить врач-онколог по месту жительства или в краевом онкодиспансере. На фото: Многие студенты не хотят ждать окончания вуза и уже сейчас стараются воплощать в жизнь проекты, которые помогут населению региона стать здоровее. Фото автора Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.