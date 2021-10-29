Лавочки раздора

Юристы администрации Владивостока позволили себе усомниться в выводах эксперта, заявляя, что 3 сентября старший научный сотрудник Геологического института СО РАН был исключён из реестра технических специалистов, имеющих право проводить подобные экспертизы. Несмотря на то, что пробы материала были взяты еще 1 сентября 2021 года, экспертиза датирована 9 сентября. Однако прямых документов, доказывающих, что заключение, составленное кандидатом геолого-минералогических наук на основании решения Арбитражного суда Приморского края может являться недействительным, предоставлено не было. Обновленную экспертизу, вновь сделанную владивостокским геологом, юристы передали в руки представителей ответчика прямо в зале суда. На что получили резонное замечание от судьи, почему подобные процессуальные вопросы подняли лишь более чем месяц спустя после проведённой в Улан-Удэ экспертизы?