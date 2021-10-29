Лавочки раздора
Сегодня, 13:33ОбществоФото: Александр ДедовНа время «могильные скамейки» стали достопримечательностью для горожан
Специалисты мэрии также представили новые объяснения и выводы эксперта из Дальневосточного Геологического института ДВО РАН Веры Пахомовой.
Напомним, что ещё в ноябре 2020 года на основании выводов этого специалиста вазоны и лавочки, установленные на центральной площади Владивостока, были признаны не соответствующими техзаданию. Поэтому администрация города отказалась оплачивать хабаровской компании «Комфорт-Строй» 10,8 млн рублей за их производство и установку.
Экспертизу по скандальным лавочкам провело ФГБУ науки Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук за 145 тыс. рублей. Перед экспертом из Улан-Удэ суд поставили следующие вопросы:
Выпад в отношении мнения заведующего лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгения Кислова вполне понятен. Новая экспертиза «могильных скамеек» установила, что производитель не нарушал правила производства, используя гранит из индийского штата Теланган. Такие породы добывают в карьерах округа Каримнагар. Соответствует техзаданию не только материал, но и цвет скамеек и вазонов. Т.е. тот самый оспариваемый городскими властями Британский коричневый Tan Brown (Тан Браун), является таковым. Экспертиза была проведена с помощью бинокулярного микроскопа, рентгенофазового анализа. Рассмотренные образцы, представленные на экспертизу, не токсичны, не взрывоопасны, историческую, научную, культурную и коллекционную ценность не представляют.
Юристы администрации Владивостока позволили себе усомниться в выводах эксперта, заявляя, что 3 сентября старший научный сотрудник Геологического института СО РАН был исключён из реестра технических специалистов, имеющих право проводить подобные экспертизы. Несмотря на то, что пробы материала были взяты еще 1 сентября 2021 года, экспертиза датирована 9 сентября. Однако прямых документов, доказывающих, что заключение, составленное кандидатом геолого-минералогических наук на основании решения Арбитражного суда Приморского края может являться недействительным, предоставлено не было. Обновленную экспертизу, вновь сделанную владивостокским геологом, юристы передали в руки представителей ответчика прямо в зале суда. На что получили резонное замечание от судьи, почему подобные процессуальные вопросы подняли лишь более чем месяц спустя после проведённой в Улан-Удэ экспертизы?
В ответ на отвод, представленной из Геологического института СО РАН экспертизе, истец — ООО «Комфорт-Строй» — высказал сомнения, насколько новые выводы кандидата наук Веры Пахомовой могут быть весомы, поскольку именно на умозаключениях этого специалиста строилось обвинения в адрес компании. Кроме того, место проведения новой экспертизы в Геологическом институте в Улан-Удэ было обозначено самой администрацией Владивостока.
Арбитражный суд Приморского края отложил решение на следующее заседание, за это время стороны должны решить вопрос о приглашении в суд для разъяснений Евгения Кислова, оплате его перелёта во Владивосток или возможности участвовать в процессе онлайн.
Стоит отметить: ни дизайн, ни соответствие изготовленных лавочек и вазонов так называемой «комфортной городской среде» Владивостока в данном случае не обсуждается. Если заключение Геологического института СО РАН суд сочтёт действительным и примет доводы старшего научного сотрудника из Улан-Удэ, работы по производству и монтажу городской администрации оплатить придется. А «могильный флёр» останется исключительно оценочным суждением горожан.