Цифровые услуги в Приморье станут максимально удобными для людей и бизнеса

С 2020 года в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на эту платформ, чтобы уже с 2024 года на ней обязательно были все российские разработки. Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские ведомства интегрируют свои домены в единую платформу и получат лучшие существующие технологии российского ИТ-рынка.