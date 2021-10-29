Цифровые услуги в Приморье станут максимально удобными для людей и бизнеса

С 2020 года в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на эту платформ, чтобы уже с 2024 года на ней обязательно были все российские разработки. Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские ведомства интегрируют свои домены в единую платформу и получат лучшие существующие технологии российского ИТ-рынка.
«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.
По мнению заместителя председателя Павительства РФ Дмитрия Чернышенко, государственные системы и услуги станут удобной экосистемой, ориентированной на клиента — гражданина страны.
«Надежность, доступность и безопасность — базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса», — отмечает зампред.
Заместитель министра цифрового развития и связи Приморья Татьяна Потапова отметила, что использование платформы «Гостех» в Приморье позволит разрабатывать информационные системы по единым стандартам, а также переиспользовать сервисы, разработанные другими субъектами страны, и сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, а не тратить ресурс на разработку.
Платформа также позволит снизить совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами (сейчас они составляют 460 млрд. рублей). Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков, уже существующие технологические и прикладные сервисы будут переиспользованы с ее помощью.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорит, что «Гостех» позволит перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует.
«В рамках платформы мы будем предлагать рынку лучшие существующие технологии, которые будут востребованы ведомствами», — отметил федеральный чиновник.
Стоит отметить, что в Приморье уже стартовала кампания по внедрению в жизнь региона новых цифровых технологий. В сентябре этого года была принята Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Ее главной целью стало повышение благосостояния жителей края, рост экономических показателей, улучшение инвестиционного климата. Особенностью региональной стратегии станет то, что федеральные проекты в разных сферах будут обеспечиваться софинансированием.
В Минцифры края рассказали, что стратегия предусматривает автоматическое информирование граждан о положенных им мерах социальной поддержки, создание условий для равного доступа к качественному образованию с использованием цифровых технологий, перевод в электронный вид всех справок и медицинских документов, цифровизацию отрасли ЖКХ, сельского хозяйства, реализацию проекта «Умный город».
«В рамках проекта будут созданы „умные“ светофоры и пешеходные переходы, организованные парковочные пространства, онлайн-сервисы расписания движения общественного транспорта, сервисы мониторинга транспортных потоков, фиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритного контроля», — уточнили специалисты приморского министерства.