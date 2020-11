По данным статистики, на 1 октября в Камчатском крае проживало 312,6 тысячи жителей

По данным статистики, на 1 октября в Камчатском крае проживало 312,6 тысячи жителей За девять месяцев 2019 г. население региона сократилось на 2 146 человек. Снижение численности населения на 95,4% обусловлено миграционным оттоком, на 4,6% - естественной убылью. С Камчатки уезжает больше людей, чем приезжает на нее, а смертность в регионе превышает рождаемость. Причем миграционный отток в 2019 году заметно усилил-ся, пишет ИА «Кам 24». Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

